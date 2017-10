VÍDEO La policia espanyola agredeix un home ja ferit quan anava cap a l'ambulància

#CatalanReferendum en tarragona un herido es atacado yendo hacia la ambulancia pic.twitter.com/axfpj92bSW — Ulldebou (@Ulldebou1) 1 d’octubre de 2017

La policia espanyola ha protagonitzat càrregues a Tarragona Foto: Jonathan Oca

Violència policial a Sarral, Tarragona. Diversos ferits pels aldarulls provocats per la #GuardiaCivil pic.twitter.com/92YSBZT7lp — Marçal GS (@Wefer_FTC) 1 d’octubre de 2017

La festa de la democràcia està deixant imatges de càrregues policials a la majoria d'escoles de Tarragona. L'última ha tingut lloc a l'Institut Tarragona, quan prop de 40 policies han irromput al centre educatiu sense miraments. Una de les imatges de la jornada ha estat quan un jove, ja ferit per les càrregues policials, s'ha volgut acostar a una ambulància. Acompanyat per altres persones, s'hi estaven dirigint quan, de sobte, els agents els han tornat a colpejar. Es tracta del president d'ERC Tarragona, Sergi Albarran, que ha rebut set punts de sutura al cap Per altra banda, desenes de policies han tallat el carrer Estanislau Figueras, mentre la resta d'agents buscava les urnes a l'interior del centre educatiu. Abans que poguessin accedir a la porta d'entrada s'ha produït una càrrega contra les persones que custodiaven la porta. Puntades de peu a tort i a dret, cops de porra, cops de puny, estirades de cabells i espentes fins que la policia ha fet un cordó de seguretat amb agents amb escuts.Un cop requisades les urnes, la policia ha abandonat l'institut sota la pressió de la gent que els ha perseguit fins al mig de la Imperial. Centenars de persones han recriminat l'actuació de la policia i ha acabat amb noves càrregues al centre de la ciutat. Abans dels cops, els agents han disparat dos trets a l'aire per avisar a la gent que es dispersés. Això no ha fet retrocedir als ciutadans.La majoria d'escoles tarragonines, fins ara, han patit entrades de la policia espanyola. A Sant Salvador ha requisat tot el material del referèndum, sense oposició dels ciutadans. Durant l'actuació no s'han produït incidents ni s'han registrat ferits, però els 200 veïns els han increpat i els han escridassat en diverses ocasions. A Sant Pere i Sant Pau, almenys s'hi ha desplaçat més de 15 furgonetes antiavalots i s'han emportat les urnes. Les persones que defensaven el col·legi han patit la força de la policia. De la mateixa manera que al Sarral, on hi ha hagut almenys 12 ferits i enfrontaments.

