VÍDEO Així han fet fora la Guàrdia Civil els veïns de Mont-roig del Camp

Ciutadans de Mont-Roig del Camp han fet marxar la Guàrdia Civil del municipi al crit de "fora, fora". Desenes de persones han fet recular els agents de manera pacífica, tal com es pot veure al vídeo.El conseller de la Presidència, Jordi Turull, i el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, han responsabilitat el govern espanyol, Mariano Rajoy i el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, dels 465 ferits que, de moment, hi ha arreu de Catalunya. "La intervenció de la Guàrdia Civil i la policia nacional ha creat això", ha indicat Romeva. "Això té un caràcter criminal. Ho portarem a les instàncies europees", ha ressaltat el conseller d'Exteriors."Activarem els tràmits relacionats amb l'article 7 dels tractats de la Unió Europea. S'està posant en risc la imatge d'Europa com a garant dels drets humans. Comencem contactes amb el Parlament Europeu i els estats membres per adoptar mesures de control i sanció contra Espanya", ha afegit posteriorment Romeva. Turull ha volgut recalcar que no s'estan complint amb els compromisos de la junta de seguretat de Catalunya, que es va reunir dijous al matí.

