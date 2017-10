VÍDEOS La policia espanyola ataca avis i nens amb gasos lacrimògens a Aiguaviva

Aiguaviva mi pueblo de 700 habitantes durante arrozada popular pic.twitter.com/Akh5ykFjoR — Joan Pujol (@lujop) 1 d’octubre de 2017

Desenes d'agents antiavalots de la policia espanyola s'han presentat a la plaça de l'Ajuntament d'Aiguaviva (Gironès), mentre la gent s'aplegava per fer un dinar de germanor davant del col·legi electoral del referèndum . Quan els han vist arribar, els ciutadans de la petita població de només 700 habitants s'han posat entre els agents i l'ajuntament, amb les mans aixecades i cridant "votarem".A la plaça hi havia famílies, nens i gent gran, que s'han mantingut immòbils mentre irrompia la policia. Tot seguit, els agents han tret les porres i han llançat gasos lacrimògens contra la multitud, per dispersar-la i poder entrar al col·legi. D'aquesta manera, fent ús de la força, finalment han entrat a l'ajuntament i molta gent ha quedat afectada tant pels cops com pels gasos llançats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)