«La derrota de Mariano Rajoy»: el contundent editorial de «Libération»

Mariano Rajoy, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

El diari francès Libération ha publicat aquest diumenge 1 d'octubre un contundent editorial contra el president del president espanyol, Mariano Rajoy. Titulat Violència a Catalunya: la derrota de Mariano Rajoy, apunten que la imatge del dia és la d'una dona gran ensangonada i es pregunta què li pot haver passat pel cap al cap de l'executiu per permetre la força que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola han aplicat per treure urnes i paperetes."Les imatges que volten per les xarxes socials i els canals de notícies, són desastroses per a ell i per la causa espanyola que defensa", consideren, tot recalcant que "no és pas la unitat d'Espanya la qual és atacada a cops de porra, és la democràcia".Més enllà, recorden que "aquestes imatges de brutal i desproporcionada repressió no faran canviar d'opinió els qui ja tenen opinions clares i definides sobre aquest difícil problema d'identitat". "Rajoy es veu obligat a triar entre la violència d'un nacionalisme d'Estat i la desobediència civil d'un independentisme català respectuós amb la democràcia", exposen, mentre li recorden que "no té res a guanyar-hi"."Espanya no ha de prendre part en aquest sagnant camí que coneix molt bé" i conclouen amb una petició a la UE, "basada en una promesa de pau, progrés, prosperitat": que li recordin urgentment a Rajoy.

