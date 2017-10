Mor un veí de Sabadell en un accident de trànsit a la C-58

18:30

Regna la tranquil·litat als col·legis electorals de Terrassa quan queda una hora i mitja pel tancament. Els voluntaris i membres de les meses es comencen a organitzar pel recompte. A les portes dels centres, els veïns fan el mateix per defensar-los. Les xarxes socials tornen a treure fum per mobilitzar-se en aquells espais de votació on hi ha menys gent.