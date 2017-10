La CUP fa una crida a la vaga general per fer vinculant el resultat del referèndum

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha fet aquest diumenge una crida alimentar la vaga general programa per dimarts per fer vinculant el resultat del referèndum. En opinió de Gabriel, els col·legis electorals s'han de convertir "en símbol i bastió" de la defensa del dret d'autodeterminació, la democràcia i els drets fonamentals, i la vaga ha de servir d'"embrió de l'empoderament popular".La dirigent de la formació anticapitalista ha emplaçat la ciutadania a quedar-se als col·legis electorals per protegir-los fins a l'escrutini dels resultats. Gabriel ha defensat que la mobilització no s'acaba aquí. Ha recordat que ja hi ha la vaga general convocada dimarts, i considera que la resposta ciutadana d'aquest diumenge en defensa de la democràcia són "nuclis privilegiats" per preparar la vaga. La diputada cupaire espera que l'aturada sigui "massiva".Gabriel ha criticat les escenes "salvatges" que s'han produït tot el dia, fet davant del qual ha exigit als Mossos d'Esquadra que no entrin als col·legis per requisar urnes. En opinió de la diputada de la CUP, hi ha hagut "mostres sobrades" de la lesió provocada en els drets fonamentals.La repressió de la policia nacional espanyola i la Guàrdia Civil al referèndum s'ha reproduït en diversos punts de Catalunya. A les 16.00 h, el Departament de Salut ja elevava a 465 l'últim balanç de ferits, dos dels quals greus que es troben als hospitals de Sant Pau i Vall d'Hebron. El Govern ja ha anunciat que portarà a Europa una violència que ha titllat de "criminal" La policia espanyola ha començat a desallotjar punts de votació a partir de les nou del matí d'aquest diumenge. En tots els casos, han fet servir material antiavalots, com les defenses i pilotes de goma, prohibides pel Parlament de Catalunya el 2014. El matí està deixant imatges de repressió a cops de porra i brutalitat policial contra persones de totes les edats.

