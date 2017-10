VÍDEOS Els Mossos intenten evitar la brutalitat de la policia espanyola

Ojo a como actúa la Guardia Civil. Entran en un colegio empujando a los Mossos que protegen el lugar... De vergüenza.#CatalanReferendum pic.twitter.com/DVLiAmucJs — Lagarder Activista (@lagarder81) 1 d’octubre de 2017

Els Mossos d'Esquadra han intentat aquest diumenge evitar la brutalitat que ha emprat la policia espanyola per evitar el referèndum. A l'escola Taialà de Girona han plantat cara a la Guàrdia Civil, mentre agents del mateix cos Guàrdia Civil han agredit un agent dels Mossos a Sant Joan de Vilatorrada (Bages) que demanava explicacions per la irrupció dels agents del cos espanyol en un col·legi electoral. A més, diversos agents de la policia catalana no han pogut aguantar-se les llàgrimes mentre estaven fent un cordó de seguretat per defensar els votants i les urnes a Vielha (Vall d'Aran).En aquesta darrera població, diversos Mossos no han pogut aguantar-se les llàgrimes mentre estaven fent un cordó de seguretat per defensar els votants i les urnes . En un enregistrament que s'ha fet viral a les xarxes es veu els agents rebent l'aplaudiment i les felicitacions dels veïns de la localitat, que han agraït la seva tasca durant aquest diumenge. Els agents han estat consolats per altres companys mentre els ciutadans clamaven a favor de la democràcia.Pel que fa al cas de Sant Joan de Vilatorrada, la Benemèrita ha agredit un agent dels Mossos que demanava explicacions per la irrupció dels agents del cos espanyol en un col·legi electoral . Les imatges parlen per si soles: els agents de la Guàrdia Civil empenyent i colpejant els votants per accedir al centre mentre dos agents de la policia catalana els intenten aturar. Agents dels Mossos han mantingut una tensa conversa amb la Guàrdia Civil aquest migdia a l'escola Taialà de Girona , un dels punts de votació al referèndum. Al vídeo, publicat per la periodista de Catalunya Ràdio Clara Jordan, es pot veure com agents d'ambos cossos s'escridassen enmig de les protestes dels manifestants.L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha criticat les intervencions "excepcionalment violentes" de la policia espanyola als col·legis electorals de la ciutat i promet contundència. "Han tingut una actitud molt violenta i han ferit a moltes persones, és inexplicable en el marc d'una Europa democràtica", ha afirmat Madrenas que ressalta que aquests operatius policials són "il·legals"."És evident que des de Girona, a partir de demà, iniciarem totes les actuacions legals per exigir les responsabilitats que calguin a tots els responsables i a tots els executors que han actuat amb aquesta violència injustificada contra persones pacífiques", ha afirmat l'alcaldessa. A primera hora de la tarda, i tot i la intervenció de la policia, hi ha disset col·legis electorals oberts a la ciutat, segons ha detallat l'alcaldessa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)