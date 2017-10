Una periodista de NacióDigital a les Terres de l'Ebre, agredida per la Guàrdia Civil

Entre el centenar de persones que han resultat ferides de diversa consideració a la Ràpita per la càrrega dels antiavalots aquest matí al pavelló firal s'hi troba la periodista d, mitjà associat aa les Terres de l'Ebre i corresponsal de l’Agencia EFE, Sofia Cabanes.“Mentre gravava un vídeo un dels agents de la Guàrdia Civil m’ha propinat un cop de porra al braç i el meu mòbil ha sortit volant. Immediatament he corregut a recuperar-lo i mentre l’agafa del terra m’han xafat la mà”, relata Cabanes.La periodista, que ha viscut directament la càrrega policial, explica que ha quedat envoltada, com molt veïns, pel cordó dels agents, que es disposaven a carregar contra els ciutadans que s’aplegaven davant del pavelló. “He intentat desplaçar-me cap a un altre lloc en repetides ocasions per poder treballar en condicions i m’han propinat diversos cops de porra. Els he intentat explicar, ensenyant-los la càmera de fotos i l’equip, que estava fent la meva feina, que necessitava allunyar-me del cordó per fer fotos i l’únic que he rebut com a resposta han estat les seues espentes”, lamenta.La periodista ha estat atesa per diverses contusions al CAP de la Ràpita i denunciarà els fets als Mossos.“Vull agrair el comportament exemplar de molts veïns de la Ràpita que m’han protegit dels cops de porra per a que pogués fer fotos”, ha tancat Cabanes.Des d’condemnem l’agressió a la periodista, que considerem un greu atac cap a l’exercici de la professió i d’un dret tan fonamental com la llibertat de premsa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)