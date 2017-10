L'èxit de la vaga general, força propulsora de la declaració d'independència

Ciutadans concentrats aquest diumenge a la nit a la plaça de Catalunya. Foto: Adrià Costa

El discurs de Puigdemont, seguit des de la sala de premsa de Mediapro Foto: Sergi Cámara

Agents de la policia espanyola, en un col·legi electoral de Barcelona Foto: Martí Urgell

Les reunions entre membres del Govern, els partits, les entitats sobiranistes i els sindicats s'han succeït durant tota la jornada de l'1-O per perfilar la vaga general

Sánchez, Cuixart i Camil Ros, a la plaça de Sant Jaume, després de les detencions del 20 de setembre, quan els grans sindicats ja van donar la cara. Foto: ACN

Puigdemont i Junqueras tenien clar que volien evitar una situació com la del 9-N que refredés la tensió aconseguida i desmuntés el capital concentrat per l'1-O

Oriol Junqueras, amb Jordi Turull i Raül Romeva, en el moment d'anunciar els resultats Foto: Sergi Cámara

"L'1 d'octubre no acaba res". Aquest missatge va començar a imposar-se els darrers dies de la campanya electoral de l'1-O per part dels partits que donen suport al Govern i els seus integrants, que veien que, davant el grau de repressió exercit per l'Estat - sobretot a partir de les detencions i escorcolls del dia 20 -, el referèndum amb totes les garanties i resultats nítids seria de complicada execució. I efectivament, l'1 d'octubre no ha acabat res, però en canvi, ho ha accelerat tot. A diferència del que va ocórrer en una altra jornada similar com el 9-N, tots els actors han corregut a dibuixar els passos a executar ara del full de ruta del procés. La vaga general i la declaració de la independència després de la victòria del "sí" , són els dos components que aquests dies hauran de conjugar-se per mantenir viu el mandat de les urnes.Per acordar el camí a partir d'ara, tres idees molt clares: un deure, una anàlisi i un objectiu. El deure era l'acompliment dels preceptes continguts en la llei del referèndum , que fixava que el Parlament havia de declarar la independència 48 hores després de la validació dels resultats del referèndum. L'anàlisi era que la campanya fins l'1-O havia permès sumar molts suports per a aquest període concret del procés entre els sectors dels "comuns" i Podem enfront les actuacions de l'Estat. I l'objectiu era aconseguir la mediació de la comunitat internacional com a única via per aconseguir una sortida dialogada basada en la lliure decisió dels ciutadans de Catalunya.I per resoldre aquesta equació, es plantejaven a la vegada dues contradiccions. La primera és que, en no haver aconseguit un resultat 100% nítid -pel fet que els cossos policials espanyols han tancat col·legis o han retirat urnes ja amb paperetes a dins-, es fa complicat de legitimar una declaració d'independència a la qual s'havia renunciat inicialment pel fet que el 27-S no s'havia obtingut una majoria absoluta en vots que, aquest cop sí en una votació binària, es volia ratificar. I la segona contradicció era que, si bé la comunió entre independentistes i "comuns" havia reforçat el full de ruta sobiranista fins a l'1-O, la declaració d'independència podia ser una línia vermella infranquejable que els tornés a dividir i, amb això, debilitar el projecte de Junts pel Sí i la CUP.És en aquest punt que la vaga general que alguns sindicats minoritaris havien convocat uns dies abans per al 3-O s'ha anat perfilant com un desllorigador per a aquest escenari. Una aturada que molts actors -com ANC, Òmnium o el Govern- no veien clara sense la participació de CCOO i UGT, la implicació dels quals veien imprescindible per al seu èxit, amb el problema que aquests sindicats, en un principi, tenien escassa voluntat d'implicar-se massa en una iniciativa d'aquest tipus. Les actuacions repressives de l'Estat, però, els han arrossegat a prendre posició -en el marc de la Taula per la Democràcia impulsada recentment per les entitats sobiranistes- i, gràcies a això, diverses peces del trencaclosques han encaixat de cop.Segons els càlculs independentistes, un eventual èxit d'una vaga general -que conceben més com una aturada de país, més transversal, amb treballadors, botiguers, empresaris i estudiants implicats- contribuiria a dotar de més legitimitat la causa independentista, encara que aquesta estigui formalment convocada contra la repressió de l'Estat. I a més, permetria mostrar una imatge d'un moviment capaç de sacsejar l'economia, el veritable tendó d'Aquil·les de la realpolitik europea i un bitllet exprés cap a la intermediació alemanya. A banda, la implicació dels sindicats i l'escenari de la vaga general força la implicació dels "comuns" en aquest nou pas del full de ruta i, a més, enforteix una convocatòria a la qual la CUP ja s'havia bolcat i, per tant, fa confluir de nou el calendari d'actuacions de tota la transversalitat de l'independentisme i evita l'obertura de noves fissures.És per això que l'aparició de la vaga general com una iniciativa ha permès recalibrar de nou totes les brúixoles del sobiranisme cap a un objectiu immediat comú i, a la vegada, reforçar l'horitzó d'una proclamació d'independència immediata per part del Parlament que els darrers dies estava sent qüestionada per alguns sectors de les forces que integren el Govern -la CUP, per contra, no hi havia renunciat en cap moment-. Fins unes hores abans de l'1-O, aquesta proclamació no estava gens clar que s'efectués. Per què estava en qüestió i què ha passat perquè hagi recuperat el primer pla i la preeminència que es trobava en dubte?Un pavelló de Sant Julià de Ramis, un agent de la Guàrdia Civil, un mall, una porta de vidre i un eixam de càmeres de televisió. Aquests són els ingredients de l'escena que va fer entendre al Govern i al sobiranisme en ple que l'Estat havia decidit endinsar-se en la força bruta policial per aturar el referèndum. Els agents de l'institut armat i de la policia nacional espanyola es van dirigir cap col·legis electorals estratègics de Barcelona i del territori -especialment aquells on votaven alts dirigents polítics, com és el cas de Carles Puigdemont a Sant Julià de Ramis o d'Oriol Junqueras a Sant Vicenç dels Horts- per deixar clar que impedirien la votació. La contundència repressiva, amb centenars de ferits, superava clarament la de les detencions del 20 de setembre, ja llavors sorprenent, i obria una nova etapa.Una nova etapa en què es multiplicaven els debats interns sobre els escenaris a afrontar, entre els quals la declaració unilateral d'independència (DUI). De fet, fonts consultades perindiquen que la DUI ja està "pràcticament redactada", i que membres del Govern "hi han introduït esmenes". Quan Puigdemont va acabar d'atendre els mitjans de comunicació a Sant Julià de Ramis, el pavelló on havia de votar inicialment, es va dirigir amb cotxe cap al Palau de la Generalitat. Allà ja l'esperava part del seu equip i també el vicepresident Oriol Junqueras, que venia de votar a Sant Vicenç dels Horts.El president i el vicepresident, acompanyats d'altres membres del Govern, dels presidents de les entitats del sobiranisme i les cúpules dels partits independentistes, van analitzar el desenvolupament de la jornada i van debatre sobre els propers passos, fins arribar a un acord final. I per fer-ho, les trobades i els actors implicats s'han anat succeint amb variables rellevants. Així, Junqueras es va reunir a la tarda amb el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, i el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, en una trobada on també hi havien els presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i Òmnium, Jordi Cuixart. Allí van perfilar els detalls de la vaga general del dia 3, la qual es va ratificar posteriorment en una reunió amb l'executiu, les entitats sobiranistes i els partits a Palau i, en paral·lel, una altra de la Taula per la Democràcia a la seu de CCOO.Malgrat tot, segons fonts consultades per, no tot ha estat senzill abans del referèndum. Dissabte a la tarda hi va haver una reunió a Girona entre Puigdemont i destacats dirigents independentistes del PDECat, ERC i la CUP. Ja s'hi van abordar els escenaris futurs -és a dir, a partir del dia 2- i hi va haver "certa tensió" a l'hora de reclamar que durant la nit de diumenge es facilitessin dades oficials del recompte. "Això és un referèndum, no una mobilització", destacava dissabte a vespre un alt dirigent consultat. I, per deixar-ho clar, calia fer públiques les dades.Sectors de l'independentisme, preocupats pel fet que ni Puigdemont ni Junqueras van fer referència a la proclamació de l'estat català en cas de victòria del "sí" en els discursos finals de campanya, temien que s'aprofités l'acostament dels "comuns" a l'1-O per "presentar una moció de censura amb Podem a Madrid i guanyar temps". Aquesta possibilitat, segons un alt dirigent del PDECat consultat, "no existeix". "És rotundament fals", apunten des de la direcció nacional.Sigui com sigui, un alt dirigent de l'executiu explica que, si la referència a la proclamació d'independència en 48 hores havia desaparegut de les declaracions públiques dels darrers dies - Junqueras es va limitar a explicar divendres que es respectaria la voluntat popular, sense explicitar com ni quan-, amb l'excepció de la CUP, els dirigents de la qual han doblat les crides a declarar la independència si s'imposa el "sí", tal com s'havia pactat. De fet, no només és una mesura recollida en la llei del referèndum, sinó que Puigdemont, Junqueras i altres dirigents sobiranistes havien acordat que, si l'Estat frenava la votació físicament, es procediria a aprovar una DUI. I fins i tot, el programa electoral de Junts pel Sí incloïa que, si l'Estat bloquejava l'autogovern català, es procediria a impulsar-la Llavors, què és el que ha posat en dubte fer aquest pas, si el "sí" s'imposava? Alguns dirigents del Govern, del PDECat i d'ERC, mentre no coneixien com es desenvoluparia el referèndum, calibraven que potser no era la millor opció a emprendre per diversos motius: perquè no es disposava encara d'un aval ciutadà que la legitimés; perquè es podria trencar l'entesa construïda amb els "comuns" construïda els darrers dies davant l'actuació de l'Estat; i sobretot, perquè hi ha dubtes sobre si la DUI es podria posar en pràctica i aplicar-se fins les últimes conseqüències. Com es prendria el control dels ports i els aeroports, per exemple?Una de les idees que més força ha anat prenent els últims mesos i setmanes és que la mediació internacional és segurament l'única opció per fer viable la independència. El conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, ja apel·lava ahir a la Unió Europea en la primera intervenció del matí en relació a la violència exercida pels cossos policials, però aquesta s'haurà de forçar i, segons els dirigents independentistes, l'acció repressiva de l'Estat iniciada el 20 de setembre va començar a situar la qüestió catalana al món, la qual ja ha copat nombroses portades internacionals aquest diumenge i diversos dirigents polítics europeus han demanat intercedir . A més, és una missió per a la qual Podem ja ha ofert el seu suport D'aquesta manera, sense descartar la DUI, membres del Govern no volien considerar-la com una mesura aïllada, en solitari, sinó en el marc d'un seguit d'actuacions que forcessin la implicació d'agents internacionals. Una participació més complicada de forçar sense el control de les finances i, per tant, sense poder forçar un tancament de caixes o el pagament d'impostos a la Hisenda catalana. El funcionament de l'economia i el pagament del deute, però, és un camp que es considera prioritari per actuar i, per això, la vaga general ha actuat com un desllorigador tan clar en aquest sentit com un primer pas per alimentar el que es vol que sigui un "problema català" per a Europa.L'ara vicepresident català, Oriol Junqueras, ja va apuntar fa quasi quatre anys que es podria aturar l'economia durant una setmana si l'Estat impedia llavors la consulta, una idea que ara sembla més vigent que mai. Malgrat tot, calia que CCOO i UGT s'hi sumessin, almenys per un dia, a més de la CGT, la IAC, la Intersindical-CSC i la COS, els impulsors inicials de l'aturada de dimarts -a partir d'unes reunions, per cert, on també assistien Podem i Catalunya en Comú-. De fet, alguns dels actors creien que era massa just aconseguir-ho de cara a dimarts i, per això, preveien celebrar la vaga general uns dies més tard, per tenir marge per aplanar el terreny dels grans sindicats. L'elevat grau de repressió de l'Estat, però, ha fet innecessària aquesta pròrroga. Sigui com sigui, aquesta hauria de ser una acció més d'un seguit d'iniciatives per forçar la mediació europea, entre les quals hi hauria la DUI i la resta encara caldria concretar-les.Una altra opció que s'havia posat sobre la taula -fins llavors, amb poca força- havia estat la convocatòria immediata d'eleccions, per aprofitar l'onada d'indignació i el creixent suport a l'independentisme que els dirigents d'aquest moviment calculaven que havia provocat la resposta de l'Estat a la celebració de l'1-O. Així, confiaven que en aquest context sí que s'aconseguirien sumar més de la meitat dels vots, superant el resultat enverinat del 27-S, que atorgava a Junts pel Sí i la CUP la majoria dels diputats al Parlament però no dels vots. Ara bé, caldria repetir la llista única en aquests hipotètics comicis? ERC no ho veia amb bons ulls, ja que temia que això podria tornar a restar suports que sí que arribarien amb llistes separades i, d'haver d'impulsar una candidatura transversal, tan sols volia considerar la possibilitat d'una llista cívica, sense polítics, i amb la DUI com a únic punt del programa. Una opció que ja es va explorar durant les negociacions de la llista unitària de les eleccions plebiscitàries i a la que la CUP també donava suport.Sigui com sigui, tots els dirigents estaven d'acord en què el que no es podia fer era deixar refredar l'ambient com va ocórrer el 9-N. Llavors, després d'una jornada amb una enorme participació que va elevar la moral de l'independentisme després de diverses pugnes, la convocatòria d'eleccions es va ajornar quasi un any a causa dels dubtes sobre com s'havien d'afrontar. Això va fer caure el moviment en una depressió que va fer dificultós recollir després els suports esperats en els comicis i va estancar el creixement de la base social independentista. Puigdemont i Junqueras, però, tenien clar que volien evitar per totes les vies repetir l'error i, per això, s'han centrat en buscar la via per mantenir la tensió amb la societat civil, certa unitat amb els "comuns" i la pressió internacional per desencallar el procés. No esperaven, però, que el trencaclosques encaixés tan ràpid.

