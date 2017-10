VÍDEO Brutal agressió dels ultres a un independentista a la plaça Catalunya

El jove independendista agredit a la plaça Catalunya Foto: NacióDigital

Una manifestació convocada per partits d'ultradreta com la Falange ha entrat a plaça de Catalunya i ha ocupat l'escenari que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) estava preparant per seguir la nit electoral del referèndum d'aquest diumenge. Els ultres han aconseguit desendollar i deixar sense so la pantalla gegant que ja s'havia instal·lat.Minuts després, un jove independentista ha patit una brutal agressió per part de diversos ultres. Portava una estelada i, en ser vist pels unionistes radicals, ha estat abordat a cops de puny i puntades.La manifestació ha sortit de la mateixa plaça i ha baixat fins al monument de Colom per Via Laietana. Han passat per la prefectura general de la Policia Nacional i han cridat "aquesta és la nostra policia". Un cop allà, han tornat fins al punt de partida, on han estat rebuts per la música de l'ANC que ofegava les consignes del manifestants. Entre els concentrats hi havia membres dels partits d'ultradreta com Democracia Nacional.

