Autobusos de Barcelona per bloquejar l'acció de la policia espanyola

15:54 Ja han votat tots els membres del Govern. L'últim en fer-ho ha estat el conseller de Salut, Toni Comín, des de Barcelona.

He votat. Quanta dignitat i quanta fortalesa he vist als ulls dels ciutadans q avui han defensat la democràcia. #1O pic.twitter.com/RnDPU8kjQ6 — Toni Comín (@toni_comin) 1 d’octubre de 2017

15:48 Els Mossos prenen posicions a Plaça Catalunya després que els ultres apallissin un noi que portava una estelada.

15:45 LA VEU DE NACIÓ «La desconnexió emocional», l'article de Joan Serra Carné sobre la repressió de l'Estat al referèndum.

15:36 Centenars de persones protegeixen Cotxeres de Sants. Set furgons de Policia Nacional han passat fins a dos cops però de moment no s'han aturat.

15:28 A Sant Pere de Torelló a les 2 del migdia havia votat el 65% del cens amb 1.251 vots emesos.

15:26 Els manifestants ultres desendollen la pantalla i deixen sense so ni imatge l’escenari de la Plaça Catalunya.

15:23 Josep Cuní: «Rajoy ha decretat la independència de Catalunya». "Davant la repressió, més mobilització", piula el periodista.

15:25 La participació a Matadepera supera en tres punts la de les darreres eleccions. Malgrat el retard a l'inici de la jornada electoral per la caiguda del sistema informàtic, més de 2.000 matadeperencs ja han anat a votar. La participació fregava el 31% a la una del migdia, dos punts per sota dels comicis del 2015 al Parlament.

15:15 VÍDEO Els ultres pugen sobre l'escenari de l'@assemblea a Plaça Catalunya i exhibeixen banderes espanyoles https://t.co/rBrTOM8K5Q pic.twitter.com/3Grd30EHIZ — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

15:15 Un ferit molt greu al barri de la Mariola de Lleida després d'una càrrega. Es tracta d'un home d'entre 50 i 60 anys que ha hagut de ser reanimat.

15:14 El món observa astorat les càrregues policials contra ciutadans pacífics que volen votar; per Germà Capdevila.

15:15 VÍDEO Un periodista d'«El Periódico», agredit a cops de porra per la policia espanyola. Les càrregues de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola per impedir el referèndum han provocat almenys 337 ferits o contusionats.

15:09 «M'han trencat un per un els dits de la mà i m'han tocat els pits». Marta Torrecillas, una jove de 33 anys, relata a NacióDigital com ha estat agredida per agents de la policia nacional mentre protegia el col·legi electoral de l'Institut Pau Claris. Ho explica Sara González.

15:03 La plaça Catalunya, ocupada ara mateix per banderes espanyoles, mentre a l’escenari de l’Assemblea segueix la música forta que apaga consignes ultres.

15:02 La manifestació ultra arriba a Plaça Catalunya. La música alta del gran escenari central de l’Assemblea ofega les consignes.

15:02 La Guàrdia Civil esta assaltant col·legis a pobles de l'Anoia. Deu vehicles han actuat fins ara a Fonollosa, i aniran a Prats del Rei.

14:56 El líder del Partit Laborista del Regne Unit, Jeremy Corbyn, insta el govern espanyol a aturar la violència.

Police violence against citizens in #Catalonia is shocking. The Spanish government must act to end it now. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 1 d’octubre de 2017

14:57 La manifestació ultra torna a passar per davant prefectura general de policia i tornen a cridar "esta es nuestra policia". Cada vegada amb els ànims més exaltats i càntics més pujats de to. Són a prop d’arribar a Urquinaona.

14:52 La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, crida l'Estat a canviar de conducta "abans que algú acabi greument ferit”. La ministra demana "que es deixi a la gent votar" i condemna escenes de violència "innecessàries".

14:42 El món observa astorat les càrregues policials contra ciutadans pacífics que volen votar. Eurodiputats, mitjans de tot el món i corresponsals a Catalunya han difós les imatges més dures del desplegament policial en l'operatiu per impedir el referèndum.

14:49 ÚLTIMA HORA Suspès el Barça-Las Palmas a petició del club blaugrana per la repressió al referèndum. El matx s'havia de jugar aquesta tarda a les 16.15h al Camp Nou.

14:32 ÚLTIMA HORA El Govern portarà a Europa una violència «criminal» que ja ha deixat 337 ferits. Turull i Romeva augmenten el balanç de ferits a més de 330, algun d'ells greu, i responsabilitzen exclusivament l'executiu de l'Estat de la situació viscuda aquest 1-O. Informen Roger Tugas i Oriol March.

14:29 Sáenz de Santamaría aplaudeix la policia espanyola i titlla el referèndum de «farsa». La vicepresidenta afirma que que el sobiranisme volia posar fi a "cinc-cents anys de convivència". Estava previst que la Moncloa fes una valoració al vespre, però els esdeveniments han forçat la compareixença.

14:32 La concentració ultra desfà el camí i torna pel Moll de la Fusta, sense dissoldre's.

14:21 Els Mossos remarquen que els cossos estatals han actuat d'ofici als punts de votació on s'han personat abans de les 9h.

14:18 Juristes pels drets humans demanen a fiscalia i al jutjat de guàrdia de Barcelona que investiguin lesions a 60 votants. Els observadors denuncien l'ús no justificat de porres i pilotes de goma per part de la policia espanyola a la capital catalana per "generar pànic".

14:16 VÍDEO Veïns de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, defensen un mosso d'esquadra increpat per un guàrdia civil. Prop de 200 agents de la Guàrdia Civil irromp al CEIP Pi Gros. Centenars de persones es manifestes pacíficament davant el desallotjament i denuncia càrregues injustificades.

14:11 La policia espanyola irromp en un col·legi electoral de Callús i tira a terra l'alcalde. Al Bages també hi ha hagut càrregues a Sant Joan de Vilatorrada i Castellgalí.

14:14 Ja han votat tots els membres del Govern excepte el conseller de Salut, Toni Comín, el qual preveu fer-ho pròximament.

14:05 Un representant ultra agafa el megàfon i arenga els assistents a la manifestació, aturada a Colón. Entre les moltes consignes del discurs : “No podemos retroceder” o “Nuestro gobierno nos ha traicionado”.

14:04 Lluís Puig: «Les imatges no deixaran indiferent la comunitat internacional». El conseller de Cultura ha fet cua al seu col·legi electoral de Terrassa , on hi ha hagut problemes amb l'accés al cens universal.

13:58 El coordinador general de Catalunya en Comú i diputat al Congrés, Xavier Domènech, ha votat a l'Escola Industrial de Barcelona. Amb una piulada, s'ha confessat "emocionat" per "la resposta alegre, pacífica i combativa de la gent davant la repressió".

He votat a l'Escola Industrial de Barcelona emocionat per la resposta alegre, pacífica i combativa de la gent davant la repressió pic.twitter.com/6srAjgmouJ — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 1 d’octubre de 2017

13:55 El PSC demana el "cessament immediat" de l'ús de la força per aturar l'1-O. Iceta reclama a Puigdemont i Rajoy que renunciïn a les seves responsabilitats o convoquin eleccions si no poden "restablir la normalitat i obrir la porta a una negociació seriosa".

13:55 El PSOE situa la Generalitat com a principal culpable de la repressió policial. Ábalos demana "calma i serenitat" en una roda de premsa breu en què no admet preguntes i no demana la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que cessi les seves actuacions violentes.

13:54 La concentració ultra continua avançant direcció Colón amb consignes com “Ser español es un orgullo” i “Puidgemont, a prision” o “Blanquerna, absolución”.

13:51 La Federació Catalana de Futbol suspèn tots els partits d'aquest diumenge.

Comunicat oficial. Se suspenen tots els partits d'avui a partir de les 14.00 hores. pic.twitter.com/dcoZm3iVZn — Fed Cat Futbol (@FCF_CAT) 1 d’octubre de 2017

13:47 La concentració ultra arriba al Moll de la Fusta amb crides de “yo soy español” i “la independencia es alta traición”.

13:47 Albiol culpa el Govern de buscar durant cinc anys un «conflicte social al carrer». El cap de files del PP a Catalunya assegura que la "gimcana" de l'1-O està "fracturant" la societat catalana.

13:46 VÍDEO Els ultres continuen baixant per la Via Laietana i no entren a la plaça Sant Jaume https://t.co/s8CjPjL03z #refND pic.twitter.com/9hokoY3qlk — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

13:42 ÚLTIMA HORA El Govern portarà a Europa la violència «criminal» de la policia espanyola, que ha deixat 337 ferits. Informen Roger Tugas i Oriol March.

13:45 VÍDEO La policia espanyola ha reculat en veure la gentada al Pavelló de Palau de Girona https://t.co/pFdlWBv94C #refND pic.twitter.com/ILwbm8Lgfn — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

13:42 Colau ja ha votat a l'institut de la Sedeta de Barcelona. El divendres va afirmar que ho faria en blanc. L'alcaldessa ha explicat amb una piulada que vota "indignada" per la repressió policial però "esperançada" per la resposta ciutadana.

He votat indignada per la repressió policial, però també esperançada per l'exemplar resposta de la ciutadania #MésDemocràcia #RajoyDimisión pic.twitter.com/4lq8OeefZf — Ada Colau (@AdaColau) 1 d’octubre de 2017





13:41 La Fiscalia valorarà en acabar la jornada si actua contra els Mossos. El ministeri públic apunta que la policia catalana podria haver incomplert l'ordre del TSJC de tancar els col·legis electorals a partir de les 6 del matí.

13:39 Colau exigeix la dimissió de Rajoy per haver creuat «totes les línies vermelles». L'alcaldessa reclama que s'aturi immediatament l'actuació de la policia: "Si estem en una democràcia, per favor que es detingui l'actuació policial".