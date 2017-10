El votant del «no» que tothom ha aplaudit

Aplausos en colegio electoral de Torrefarrera para chaval que vota envuelto en una rojigualda

[Video: @xavicantons] pic.twitter.com/oQpolhYyTE — Hibai (@Hibai_) 1 d’octubre de 2017

Un noi amb la bandera espanyola lligada a la cintura ha estat aplaudit mentre dipositava el seu vot a l'urna d'un col·legi electoral de Torrefarrera (Segrià). Així es pot veure al vídeo pujat a les xarxes socials per diversos usuaris i que ja acumula centenars de comparticions.D'altra banda, un petit grup de persones s'ha acostat fins a les portes del col·legi electoral de l'Institut Torre Vicens de Lleida amb banderes i bufandes espanyoles. Els individus han aturat el cotxe i han baixat per cantar proclames a favor de la unitat d'Espanya. La resposta també han estat aplaudiments per part de les persones que feien cua per entrar a votar. Els "manifestants" han tornat a pujar al turisme i han marxat poc després.

