Rajoy menysté el referèndum i justifica les càrregues policials: «Hem fet el que havíem de fer»

Mariano Rajoy ha aparegut per dir que avui "no hi ha hagut un referèndum d'autodeterminació a Catalunya" i que "els responsables d'aquests fets són exclusivament els qui han promogut la violació de la legalitat i la convivència".El president del govern espanyol ha proclamat que "el nostre estat de dret manté la seva vigència, reacciona contra els qui el volen subvertir i ho fa amb eficàcia i serenitat". Per ell, el referèndum ha estat una "mera escenificació, un episodi més d'una estratègia contra la convivència democràtica i la il·legalitat". Ha denunciat que "alguns" han superat tots els límits i que "hem vist comportaments com l'adoctrinament de nens i l'assetjament de jutges i periodistes".Rajoy ha titllat el referèndum de ser "il·legal, improcedent i impossible", i ha afirmat que l'estat de dret ha reaccionat amb fermesa i serenitat contra els qui pretenien "liquidar" la Constitució i "subvertir-lo". S'ha presentat a ell mateix com un home que sempre ha volgut ser "el president de tots els espanyols" i defensar la convivència entre tots els espanyols, avui amenaçada, segons ell, pels dirigents de la Generalitat.El president espanyol ha anunciat que demà dilluns demanarà comparèixer al Congrés dels Diputats i que pensa convocar immediatament els líders dels partits parlamentaris per "reflexionar sobre el futur". Que no hi hauria cap variació respecte al que ha estat el seu discurs contra el procés des del primer moment, Rajoy ha començat fent referència a que és president d'una "gran nació, una de les més antigues d'Europa".Aquest migdia, havia comparegut la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría per felicitar-se del fet que "l'estat de dret ha anat desbaratant tots els propòsits del Govern català" i per elogiar els cossos policials, "que han protegit els drets i les llibertats" i que "han complert" amb el seu deure. La vicepresidenta ha afirmat que "no hi ha hagut referèndum, ni aparença de tal", per concloure que "continuar aquesta farsa no porta enlloc".

