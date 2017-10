Els primers ministres de Bèlgica i Eslovènia critiquen obertament Rajoy

Violence can never be the answer! We condemn all forms of violence and reaffirm our call for political dialogue #CatalanReferendum #Spain — Charles Michel (@CharlesMichel) October 1, 2017

I am concerned about situation. I call for political dialogue, rule of law and peaceful solutions. #CatalanReferandum #Spain — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) 1 d’octubre de 2017

2/2 and call on Spain to change course before someone is seriously hurt. Let people vote peacefully. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 1 d’octubre de 2017

Police violence against citizens in #Catalonia is shocking. The Spanish government must act to end it now. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 1 d’octubre de 2017

La Guàrdia Civil desallotjant el pavelló de Sant Julià de Ramis, a Girona Foto: Carles Palacios

El silenci internacional sobre la situació a Catalunya s'ha trencat. El primer ministre belga, Charles Michel, ha condemnat la brutalitat de la policia espanyola contra el referèndum. "La violència mai pot ser la resposta! Condemnem totes les formes de violència i reafirmem la nostra crida al diàleg".Un altre primer ministre, el d'Eslovènia, Miro Cerar, ha reaccionat davant les càrregues policials. En una piulada al seu compte de Twitter ha expressat que està "preocupat" per la situació i ha fet una crida "al diàleg polític, l'estat de dret i solucions pacífiques".La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, també ha denunciat via Twitter la situació a Catalunya. “Algunes de les escenes aquest diumenge són bastant impactants i innecessàries. Deixeu a la gent votar”, ha dit en un primer moment acompayant el missatge d’un vídeo d’Sky News que mostra bales de goma disparades per la policia.Més tard, en dues piulades consecutives la ministra ha afirmat estar “cada vegada més preocupada per imatges de Catalunya”.“Independentment dels punts de vista sobre la independència, tots hauríem de condemnar les escenes que s’estan testimoniant”, ha dit. En el missatge següent Sturgeon ha fet una crida a Espanya “a canviar la conducta abans que algú acabi greument ferit” i ha repetit: "Deixeu votar la gent pacíficament".També ha condemnat l'actuació policial el líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, el qual ha piulat que "la violència de la policia contra els ciutadans a Catalunya és xocant", i ha afegit que "el govern espanyol ha d'actuar per posar-hi fi ara". La Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil s'han desplegat per rebentar el referèndum . Agents antiavalots de la Policia Nacional espanyola han començat a desallotjar punts de votació a partir de les nou del matí d'aquest diumenge. En tots els casos, han fet servir material antiavalots, com les defenses i pilotes de goma - prohibides pel Parlament de Catalunya el 2014 . El matí està deixant imatges de repressió a cops de porra i brutalitat policial contra persones de totes les edats.Des del Departament de Salut xifren en 38 el total de ferits per l'acció policial -dada a dos quarts de dotze. "Nou d'aquestes persones han requerit el trasllat a un centre sanitari. Majoritàriament s'han atès contusions, marejos i crisi d'ansietat", informen.

