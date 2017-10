14:16 VÍDEO Veïns de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, defensen un mosso d'esquadra increpat per un guàrdia civil. Prop de 200 agents de la Guàrdia Civil irromp al CEIP Pi Gros. Centenars de persones es manifestes pacíficament davant el desallotjament i denuncia càrregues injustificades.

14:11 La policia espanyola irromp en un col·legi electoral de Callús i tira a terra l'alcalde. Al Bages també hi ha hagut càrregues a Sant Joan de Vilatorrada i Castellgalí.

14:14 Ja han votat tots els membres del Govern excepte el conseller de Salut, Toni Comín, el qual preveu fer-ho pròximament.

14:05 Un representant ultra agafa el megàfon i arenga els assistents a la manifestació, aturada a Colón. Entre les moltes consignes del discurs : “No podemos retroceder” o “Nuestro gobierno nos ha traicionado”.

14:04 Lluís Puig: «Les imatges no deixaran indiferent la comunitat internacional». El conseller de Cultura ha fet cua al seu col·legi electoral de Terrassa , on hi ha hagut problemes amb l'accés al cens universal.

13:58 El coordinador general de Catalunya en Comú i diputat al Congrés, Xavier Domènech, ha votat a l'Escola Industrial de Barcelona. Amb una piulada, s'ha confessat "emocionat" per "la resposta alegre, pacífica i combativa de la gent davant la repressió".

He votat a l'Escola Industrial de Barcelona emocionat per la resposta alegre, pacífica i combativa de la gent davant la repressió pic.twitter.com/6srAjgmouJ — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 1 d’octubre de 2017

13:55 El PSC demana el "cessament immediat" de l'ús de la força per aturar l'1-O. Iceta reclama a Puigdemont i Rajoy que renunciïn a les seves responsabilitats o convoquin eleccions si no poden "restablir la normalitat i obrir la porta a una negociació seriosa".

13:55 El PSOE situa la Generalitat com a principal culpable de la repressió policial. Ábalos demana "calma i serenitat" en una roda de premsa breu en què no admet preguntes i no demana la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que cessi les seves actuacions violentes.

13:54 La concentració ultra continua avançant direcció Colón amb consignes com “Ser español es un orgullo” i “Puidgemont, a prision” o “Blanquerna, absolución”.

13:51 La Federació Catalana de Futbol suspèn tots els partits d'aquest diumenge.

Comunicat oficial. Se suspenen tots els partits d'avui a partir de les 14.00 hores. pic.twitter.com/dcoZm3iVZn — Fed Cat Futbol (@FCF_CAT) 1 d’octubre de 2017

13:47 La concentració ultra arriba al Moll de la Fusta amb crides de “yo soy español” i “la independencia es alta traición”.

13:47 Albiol culpa el Govern de buscar durant cinc anys un «conflicte social al carrer». El cap de files del PP a Catalunya assegura que la "gimcana" de l'1-O està "fracturant" la societat catalana.

13:46 VÍDEO Els ultres continuen baixant per la Via Laietana i no entren a la plaça Sant Jaume https://t.co/s8CjPjL03z #refND pic.twitter.com/9hokoY3qlk — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

13:45 VÍDEO La policia espanyola ha reculat en veure la gentada al Pavelló de Palau de Girona https://t.co/pFdlWBv94C #refND pic.twitter.com/ILwbm8Lgfn — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

13:42 Colau ja ha votat a l'institut de la Sedeta de Barcelona. El divendres va afirmar que ho faria en blanc. L'alcaldessa ha explicat amb una piulada que vota "indignada" per la repressió policial però "esperançada" per la resposta ciutadana.

He votat indignada per la repressió policial, però també esperançada per l'exemplar resposta de la ciutadania #MésDemocràcia #RajoyDimisión pic.twitter.com/4lq8OeefZf — Ada Colau (@AdaColau) 1 d’octubre de 2017





13:41 La Fiscalia valorarà en acabar la jornada si actua contra els Mossos. El ministeri públic apunta que la policia catalana podria haver incomplert l'ordre del TSJC de tancar els col·legis electorals a partir de les 6 del matí.

13:39 Colau exigeix la dimissió de Rajoy per haver creuat «totes les línies vermelles». L'alcaldessa reclama que s'aturi immediatament l'actuació de la policia: "Si estem en una democràcia, per favor que es detingui l'actuació policial".

13:34 Operen d'urgència un ferit greu a l'ull per una pilota de goma. Salut xifra en almenys 38 els ferits per l'actuació de la policia espanyola.

13:31 EN DIRECTE Una manifestació ultra a Via Laietana encapçalada pel líder de Falange condemnat per Blanquerna https://t.co/0sthl4solm pic.twitter.com/mNrXEvvFzc — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

13:31 Presenten a Lleida una querella contra la Policia Nacional per lesions. El jutge de guàrdia s'ha negat a rebre els demandants. Informa Àlvar Llobet.

13:29 La concentració ultra arriba davant la Jefatura de Policia de Via Laietana amb crits de “Esta es nuestra policia”. Encapçala la manifestació el líder nacional de Falange, que ha d'entrar a presó aquesta setmana per tema Blanquerna i Manuel Canduela, líder de Democracia Nacional.

13:21 El Síndic de Greuges denuncia la vulneració de drets humans. Rafael Ribó, en una compareixença al centre internacional de premsa, anuncia que s'ha posat ja en contacte amb les institucions europees per informar de la situació.

13:17 L'ex president de la Generalitat Artur Mas ha votat al col·legi Infant Jesús de Barcelona. Mas ha afirmat que l'Estat actua violentament i ''fins i tot amb pràctiques abusives''.

L'ex president de la Generalitat Artur Mas votant l'1-O. Foto: ACN

13:16 La concentració ultra baixa per via Laietana, amb crits de "no nos mires, únete".

13:14 Gabriel Rufián: «Apel·lem a la UE davant d'un estat membre que exerceix una repressió feixista». El diputat d’ERC ha votat a l’escola Ribatallada de Sabadell entre aplaudiments.

13:14 La concentració ultra arrenca de plaça Catalunya, amb forta presència policial.

13:11 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, exigeix la dimissió de Rajoy per haver creuat «totes les línies vermelles», i exigeix aturar l'ofensiva policial: "Si estem en una democràcia, per favor que es detingui l'actuació policial".

13:03 El Govern demana als ferits i contusionats que vagin a un centre de Salut, demanin un informe d'assistència i posin una denúncia als Mossos.

13:00 VÍDEO Un gran desplegament de la policia espanyola ha entrat a l'escola Dolors Montserdà de Barcelona i s'ha endut les urnes

13:02 Sáenz de Santamaría compareix a La Moncloa a les 13.45h. S'espera que Mariano Rajoy faci el mateix al vespre.

12:56 La policia espanyola entra per la força al Centre d'Ocupació de Girona. Hi ha diversos ferits https://t.co/0sthl4solm #refND pic.twitter.com/DQKmgSHBk6 — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

12:50 El govern espanyol mostra urnes com a trofeu i es vanta de desactivar el referèndum «il·legal». El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, elogia l'actuació de les forces policials però no hi ha hagut encara compareixença oficial de l'executiu a la Moncloa.

12:50 Millo lloa «el comportament exemplar de les forces de seguretat de l'Estat». El delegat del govern espanyol assegura que els Mossos han reclamat el suport de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i avisa que, si no frena l'1-O, Puigdemont serà el responsable "de tot el que pugui seguir passant".

12:39 El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha votat al col·legi Ribatallada de Sabadell.

Gabriel Rufián vota a Sabadell l'1-O. Foto: Juanma Peláez

12:47 Llargues cues als col·legis electorals manresans al crit de «Votarem»; informa Aina Font Torra.

12:37 La voluntat popular per votar el dia de referèndum s'imposa arreu a la Garrotxa. A Olot funciona el sistema de cens universal a totes les meses electorals. Informa Xavier Borràs.

12:38 El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, vota a l'Escola Industrial de Sabadell i afirma: «L'Estat espanyol avui s'ha acabat de desemmascarar»; per Albert Segura i Albert Hernàndez.

12:34 GALERIA Els antiavalots de la Guàrdia Civil carreguen contra els votants a la Ràpita. Per Sofia Cabanes.

12:36 Gerard Piqué ja ha votat en el referèndum de l'1 d'octubre. El futbolista ha publicat una imatge del moment en el seu compte de Twitter on ha afegit: "Junts som imparables defensant la democràcia".



12:34 Enric Millo lloa el "comportament exemplar de les forces de seguretat de l'Estat", amb una actuació "amb mètode, modèlica, amb proporcionalitat", i assegura que els Mossos han sol·licitat el seu suport per aturar l'1-O. Exigeix que Puigdemont aturi les crides a votar i el responsabilitza de "tot" el que pot passar.

12:26 La creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, es pronuncia sobre l'acció policial contra el referèndum: «Això és repugnant i injustificable».

12:25 Pilotes de goma, cops de porra i vidres trencats: així ha actuat la policia espanyola. Salut xifra en 38 els ferits per l'acció dels antiavalots de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en diversos punts de votació.

12:18 L'ex alcalde de Barcelona Xavier Trias ha votat al Departament d'Ensenyament, justament on un parell d'hores abans la policia nacional espanyola ha agredit la consellera Clara Ponsatí.

Xavier Trias vota l'1-O al Departament d'Ensenyament. Foto: Europa Press