El PSOE situa la Generalitat com a principal culpable de la repressió policial

José Luis Ábalos, en una imatge d'arxiu. Foto: PSOE

El principal culpable de la situació que viu Catalunya aquest diumenge és el Govern de la Generalitat, segons el PSOE, i en segona instància, l'executiu espanyol. Així ho ha defensat aquest migdia el secretari d'organització dels socialistes espanyols, José Luis Ábalos, que ha afirmat que és "un dia trist" per la democràcia de l'Estat i que no li agrada el que veu "ni el que el món està veient". Així, ha cridat a la "calma i serenitat, per tal que "no es produeixin més episodis i situacions" com les d'aquest matí, però en cap moment ha reclamat a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que acabin amb les seves actuacions.D'aquesta manera, el dirigent del PSOE ha reconegut la "vergonya i tristesa" de les imatges que es viuen a Catalunya amb les agressions dels cossos policials espanyols -a qui tampoc no ha citat en cap moment-, les quals són "conseqüència del fracàs de l'absència de la política i el diàleg". Tot i això, ha assegurat que els culpables són, per aquest ordre, "el Govern de la Generalitat, que ha portat la política de les institucions al carrer, dividint la societat catalana i posant en risc la convivència i la seguretat", i seguidament "el govern d'Espanya, per la seva incapacitat per comprendre i preveure el que està passant a Catalunya", malgrat les advertències dels socialistes.Per això, Ábalos ha apostat de nou "per la responsabilitat de l'Estat i defensa del diàleg com a única sortida possible", ja que el Govern "s'ha instal·lat en la desobediència i el govern d'Espanya s'ha vist superat per la situació", de la qual "la societat catalana n'és la primera i principal víctima". "Catalunya i el conjunt d'Espanya necessiten la calma i serenitat necessàries que requereix una jornada com aquesta", ha conclòs, en una breu declaració que no ha admès preguntes per part dels periodistes.

