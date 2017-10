La Fiscalia valorarà en acabar la jornada si actua contra els Mossos

Dos agents dels Mossos d'Esquadra a les Cotxeres de Sants la matinada de l'1 d'octubre Foto: Adrià Costa

La Fiscalia rebutja pronunciar-se de moment sobre si s'escau o no actuar contra els Mossos d'Esquadra davant el que podria considerar com una desobediència respecte les directrius donades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per desallotjar els col·legis i impedir el referèndum. Fonts del ministeri públic han assenyalat que aquest diumenge no és dia perquè aquest departament es pronunciï, si bé no es descarta valorar l'actuació dels agents autonòmics en finalitzar la jornada.Les hores prèvies a l'obertura de col·legis a Catalunya per dur a terme el referèndum convocat per la Generalitat s'ha caracteritzat per l'actitud passiva dels Mossos d'Esquadra, que no han complert les seves pròpies directrius perquè els llocs designats per votar estiguessin tancats a les sis del matí. Els mossos han començat a fer acte de presència aproximadament uns 45 minuts després de les sis del matí, l'hora que el major de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, va fixar com a límit per precintar els centres de votació i requisar urnes i paperetes, complint l'ordre del TSJC.Les primeres urnes han arribat passades les cinc del matí, quan l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i altres entitats independentistes havien demanat que la gent es posés al carrer per, amb la seva "resistència pacífica", evitar la intervenció dels Mossos. Davant aquesta situació finalment s'han desplegat agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que han requisat urnes en alguns col·legis, mentre que en uns altres s'han produït càrregues policials que han tingut com conseqüència un total de 38 ferits, per ara.

