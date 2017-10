Santamaría aplaudeix la policia espanyola i titlla el referèndum de «farsa»

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha comparegut per felicitar-se del fet que "l'estat de dret ha anat desbaratant tots els propòsits del Govern català" i ha elogiat els cossos policials, "que han protegit els drets i les llibertats" i que "han complert" amb el seu deure. Ha lloat la "proporcionalitat" de la seva actuació, tot assegurant que els Mossos havien demanat per escrit suport a la policia espanyola."No hi ha hagut referèndum, ni aparença de tal", ha subratllat la número dels de l'executiu de Mariano Rajoy. "Continuar aquesta farsa no porta enlloc", segons Sáenz de Santamaría. Ha explicat que els Mossos havien demanat per escrit suport a la policia espanyol.La vicepresidenta ha dit que el sobiranisme volia posar fi "a cinc-cents anys de convivència". "Perquè tot això va de defensar la convivència i la democràcia". Ha afirmat que "aquí hi ha uns responsables claríssims: el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i la presidenta Forcadell".Ha recordat tots els entrebancs amb què s'ha trobat la realització del referèndum, fruit de l'executiu espanyol, "que ha anat minant" la pretensió de dur-lo a terme. "S'ha demostrat que l'estat democràtic funciona i té estris per fer que les decisions judicials es compleixin".La Moncloa havia previst un perfil baix per valorar l'1-O, però la gravetat dels esdeveniments produïts arran de la intervenció brutal de les forces policials espanyoles ha forçat l'executiu a comparèixer aquest migdia.Uns minuts abans de la compareixença de Sáenz de Santamaría, ha aparegut el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, per culpar la Generalitat de la repressió policial , tot i donar també una part de la responsabilitat a l'executiu espanyol.Fernando Martínez-Maillo, el número tres del PP, ha aparegut abans a Génova per acusar "els enyor Puigdemont i els seus socis" de ser els responsables dels esdeveniments produïts l'1-O. "Aquí no valen equidistàncies", ha dit. Ha afegit que les forces d'ordre estan "garantint els drets de tots els catalans". Segons ell, "han sortit al carrer els de sempre, els de l'ANC, i s'ha quedat a casa la majoria silenciosa de catalans". En un missatge enviat a l'Espanya profunda, Martínez-Maillo ha proclamat que "Rajoy està complint", ha dit, "va dir que no hi hauria referèndum i no hi ha referèndum". Sobre la repressió policial, ha dit que "les actuacions de les forces de l'ordre no han estat capricioses" sinó que han estat "proporcionades".

