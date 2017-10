Colau exigeix la dimissió de Rajoy per haver creuat «totes les línies vermelles»

Emociona veure com les càrregues policials no han buidat les cues per votar, al contrari.

La violència és sempre una derrota #RajoyDimisión pic.twitter.com/v4aPMvBOAO — Ada Colau (@AdaColau) 1 d’octubre de 2017

Barcelona Mayor @AdaColau calls for an end to police violence in the streets of Barcelona & resignation of Mariano Rajoy #CatalanReferendum pic.twitter.com/P1x3N0RQ9b — BComu Global (@BComuGlobal) 1 d’octubre de 2017

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit aquest diumenge la dimissió del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per considerar-lo un "covard" que no està a l'altura i per haver creuat "totes les línies vermelles" amb l'actuació policial contra el referèndum, i ha convidat a la resta de forces polítiques a formar una majoria alternativa. Ha criticat en declaracions els mitjans que Rajoy s'amaga rere els jutges, fiscals i la policia en comptes de proposar solucions.Colau, que fa cua per votar a l'institut de la Sedeta de Barcelona, ha advocat per articular una majoria alternativa a Rajoy: "Les altres forces poden fer una aliança per un govern alternatiu. Interpel·lo a tothom per assumir les seves responsabilitats".Com a alcaldessa de Barcelona, ha exigit que es detingui immediatament l'actuació policial, "perquè no és acceptable que es llanci contra una població mobilitzada, absolutament pacífica i indefensa" que ha sortit al carrer per defensar els seus drets i llibertats."Si estem en democràcia, per favor, que es detingui l'actuació policial perquè puguem parlar, que és el que fa falta", i ha dit que Rajoy no està a l'altura de les seves responsabilitats d'Estat perquè no busca solucions, sinó que complica més les coses, segons ella."No és una qüestió d'independència 'sí' o 'no', d'una ruptura de Catalunya amb Espanya, sinó d'una ruptura entre del govern de Rajoy i Catalunya", per la qual cosa Rajoy hauria de dimitir i, si no ho fa, la resta de forces haurien de crear una alternativa per detenir el que ha titllat de "barbaritat".Preguntada pel seu vot, ha assegurat: "El sentit del vot avui no és l'important. L'important és estar aquí al carrer amb la gent", ha dit Colau, que el divendres es va decantar pel vot en blanc perquè no s'identifica ni amb el 'sí' ni amb el 'no', va explicar.

