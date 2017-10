El Síndic de Greuges denuncia la vulneració de drets humans en l'ofensiva contra l'1-O

Rafael Ribó, Síndic de Greuges, ha comparegut aquest migdia per carregar contra les càrregues policials que està ordenant el govern espanyol per frenar el referèndum, i ha alertat que s'està actuant en contra dels drets humans.Ribó ha apel·lat al govern espanyol per aturar les "accions violentes" contra els ciutadans, que estan sent "desproporcionades". "No s'estan respectant els drets humans", ha insistit l'alt càrrec, que ha apuntat que les activitats policials van més enllà del que estableix la llei espanyola. Ha indicat que ha parlat fa mitja hora amb el síndic espanyol, que està intentant parlar amb la presidenta del Congrés, Ana Pastor, està en contacte amb els síndics europeus i les autoritats parlamentàries comunitàries.Aquesta nit, ha dit, es presentarà un informe amb tot el que està arribant al Síndic per fer un balanç global de la jornada. "Convoco tots els ciutadans a acudir al defensor", ha insistit Ribó.L'excap de files d'ICV a Catalunya ha recordat que va ser nomenat "per unanimitat" pel Parlament, i ha posat de manifest que actua "amb independència". "El Síndic ha de garantir els drets de tothom d'acord amb l'Estatut, la Constitució i la declaració universal dels drets humans, així com també de tots els tractats que ha subscrit l'Estat", ha ressaltat l'alt càrrec.

