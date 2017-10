Millo lloa «el comportament exemplar de les forces de seguretat de l'Estat»

L' actuació repressiva de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per aturar el referèndum està sent, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, un "comportament exemplar de les forces de l'Estat". L'ús de les pistoles de goma, els cops de porra i altres agressions als ciutadans que defensaven el dret a vot ha estat una acció "amb mètode, modèlica, amb proporcionalitat i mantenint l'objectiu, que és el material electoral i no les persones", segons Millo, que no ha volgut aportar dades sobre les meses obertes, ja que això "no és una jornada electoral ni referèndum, ni res que se li assembli".Així mateix, ha assegurat que els cossos estatals han actuat "complint les instruccions del TSJC" i que, de fet, "els Mossos han sol·licitat la col·laboració i ajuda per garantir el compliment de la resolució judicial". A primera hora no ho havien fet, tot i que haurien rectificat, cosa que és "un exercici de responsabilitat que els honora". En concret, haurien demanat suport per tancar 233 col·legis electorals, fet que, segons Millo, "demostra l'encert de la presència de les forces dels cossos de seguretat de l'Estat", que han actuat -ha insistit- "amb la mesura i la proporcionalitat que correspon amb cada cas".Per tot això, el delegat de l'Estat, ha demanat a Carles Puigdemont -que havia criticat la "violència injustificada" exercida, mentre el Govern ha sol·licitat la dimissió de Millo - "que posi fi a aquesta irresponsabilitat, perquè l'estat de dret funciona i ara és el moment de rectificar" i, a més, "és un despropòsit encoratjar els ciutadans de bona fe a participar en aquesta farsa". Així, "vist el ridícil de les mesures empreses pel propi Govern per mantenir aquesta ficció i enganyar la ciutadania catalana", Millo ha avisat que "Puigdemont i el seu Govern són els únics responsables de tot el que ha passat i de tot el que pugui seguir passant".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)