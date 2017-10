VÍDEO Gerard Piqué desafia la prohibició i també vota

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de setembre de 2017

Gerard Piqué ja ha votat en el referèndum de l'1 d'octubre. El futbolista ha publicat una imatge del moment en el seu compte de Twitter on ha afegit: "Junts som imparables defensant la democràcia". No és la primera vegada que el blaugrana es mulla pel procés independentista.Fa pocs dies ja va deixar clar a les xarxes socials que aniria a votar i va animar la ciutadania a manifestar-se pacíficament, com s'ha fet fins ara. "No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort", va escriure.

