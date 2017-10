La creadora de Harry Potter: «Això és repugnant i injustificable»

El ressò internacional que està tenint la celebració del referèndum i les dures accions policials per intentar-lo impedir és ben clar. Fins i tot la creadora de la saga de llibres de Harry Potter, J.K. Rowling, s'ha pronunciat respecte a aquest tema a Twitter.L'escriptora ha comentat un tuit de Michael Strothard, corresponsal a Madrid del Financial Times, on es poden veure agents antiavalots de la policia espanyola traient a la força a gent d'un col·legi electoral. "Això és repugnant i injustificable", ha escrit Rowling, en una piulada que ja compta amb més de 3.500 retuits.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)