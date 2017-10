VÍDEO Així arrenca la policia espanyola les urnes de les mans dels membres de les meses

La jornada del referèndum està sent marcada per la repressió policial als col·legis . La Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha carregat en diversos punts de votació, deixant nombrosos ferits , i ha irromput per requisar urnes i paperetes.El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha compartit un vídeo d'agents de la policia espanyola arrancant les urnes de les mans dels membres de les meses. Unes imatges que ha dirigit a mitjans internacional, perquè se'n facin ressò dels fets insòlits que estan tenint lloc a Catalunya amb motiu del referèndum.

