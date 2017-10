Pilotes de goma, cops de porra i vidres trencats: així intenta rebentar l'1-O la policia espanyola

13:14 La concentració ultra arrenca de plaça Catalunya, amb forta presència policial.

13:11 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Colau exigeix la dimissió de Rajoy per haver creuat «totes les línies vermelles», i exigeix aturar l'ofensiva policial: "Si estem en una democràcia, per favor que es detingui l'actuació policial".



13:03 El Govern demana als ferits i contusionats que vagin a un centre de Salut, demanin un informe d'assistència i posin una denúncia als Mossos.

13:00 VÍDEO Càrrega policial a l'escola Dolors Montserdà de Barcelona

13:02 Sáenz de Santamaría compareix a La Moncloa a les 13.45h. S'espera que Mariano Rajoy faci el mateix al vespre.

12:56 La policia espanyola entra per la força al Centre d'Ocupació de Girona. Hi ha diversos ferits https://t.co/0sthl4solm #refND pic.twitter.com/DQKmgSHBk6 — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

12:50 El govern espanyol mostra urnes com a trofeu i es vanta de desactivar el referèndum «il·legal». El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, elogia l'actuació de les forces policials però no hi ha hagut encara compareixença oficial de l'executiu a la Moncloa.

12:50 Millo lloa «el comportament exemplar de les forces de seguretat de l'Estat». El delegat del govern espanyol assegura que els Mossos han reclamat el suport de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i avisa que, si no frena l'1-O, Puigdemont serà el responsable "de tot el que pugui seguir passant".

12:39 El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha votat al col·legi Ribatallada de Sabadell.

Gabriel Rufián vota a Sabadell l'1-O. Foto: Juanma Peláez

12:47 Llargues cues als col·legis electorals manresans al crit de «Votarem»; informa Aina Font Torra.

12:37 La voluntat popular per votar el dia de referèndum s'imposa arreu a la Garrotxa. A Olot funciona el sistema de cens universal a totes les meses electorals. Informa Xavier Borràs.

12:38 El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, vota a l'Escola Industrial de Sabadell i afirma: «L'Estat espanyol avui s'ha acabat de desemmascarar»; per Albert Segura i Albert Hernàndez.

12:34 GALERIA Els antiavalots de la Guàrdia Civil carreguen contra els votants a la Ràpita. Per Sofia Cabanes.

12:36 Gerard Piqué ja ha votat en el referèndum de l'1 d'octubre. El futbolista ha publicat una imatge del moment en el seu compte de Twitter on ha afegit: "Junts som imparables defensant la democràcia".



12:34 Enric Millo lloa el "comportament exemplar de les forces de seguretat de l'Estat", amb una actuació "amb mètode, modèlica, amb proporcionalitat", i assegura que els Mossos han sol·licitat el seu suport per aturar l'1-O. Exigeix que Puigdemont aturi les crides a votar i el responsabilitza de "tot" el que pot passar.

12:26 La creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, es pronuncia sobre l'acció policial contra el referèndum: «Això és repugnant i injustificable».

12:25 Pilotes de goma, cops de porra i vidres trencats: així ha actuat la policia espanyola. Salut xifra en 38 els ferits per l'acció dels antiavalots de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en diversos punts de votació.

12:18 L'ex alcalde de Barcelona Xavier Trias ha votat al Departament d'Ensenyament, justament on un parell d'hores abans la policia nacional espanyola ha agredit la consellera Clara Ponsatí.

Xavier Trias vota l'1-O al Departament d'Ensenyament. Foto: Europa Press

12:23 Un home, en risc de perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma. Els fets han passat aquest matí al carrer Sardenya de Barcelona quan un grup de persones s'ha assegut a terra per impedir la circulació de diversos furgons policials i els agents de la policia espanyola han carregat contra ells.

12:09 Rafael Ribó, síndic de greuges, compareixerà a la una del migdia al centre internacional de premsa per valorar les càrregues policials i el desenvolupament de la jornada.

12:08 Carme Forcadell: «L'Estat haurà d'explicar al món el que ha fet avui a Catalunya». La presidenta del Parlament es veu obligada a votar en un altre centre després que el seu col·legi electoral hagi estat assaltat per la policia espanyola. Ho explica Albert Segura.

12:06 Calma tensa a l'Escola Industrial de Barcelona, on s'han aixecat barricades per contenir una possible operació policial.

12:05 Diversos consellers de la Generalitat han pogut votar, com el portaveu del Govern, Jordi Turull, que ho ha fet a Parets del Vallès, i el conseller d'Interior, Joaquim Forn. Els dos ho han anunciat a través dels seus comptes de Twitter.



El #conseller @jorditurull ha votat a Parets del Vallès #1OCT pic.twitter.com/EUdQNW2jdL — Govern. Generalitat (@govern) 1 d’octubre de 2017

Avui, els catalans exercim el nostre dret a votar en llibertat, democràcia, civisme i convicció. Jo ja ho he fet! pic.twitter.com/j9R8BfB8e4 — Joaquim Forn (@quimforn) 1 d’octubre de 2017



12:04 Trenta-vuit ferits per les càrregues dels policies espanyols per aturar l'1-O. La majoria són de caràcter lleu, "majoritàriament s'han atès contusions, marejos i crisi d'ansietat".

12:02 La policia nacional espanyola agredeix la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, en una càrrega al Departament i li requisa l'IPAD. "M'han arrossegat i m'han apartat", ha explicat la mateixa consellera, i ha afegit: "La policia nacional m'ha robat l'IPAD"; per Jordi Bes.





12:00 L'actuació policial contra els votants centra les portades dels mitjans internacionals. "The Guardian" i la "BBC", entre altres, destaquen les càrregues dels agents i la tensió viscuda en diferents col·legis electorals.

11:57 VÍDEO El missatge de suport de Xavi Hernández als catalans. L'exfutbolista del Barça ha qualificat de "vergonya" l'actuació policial d'avui a Barcelona.

11:48 El conseller de Justícia, Carles Mundó, rebut entre aplaudiments al seu col·legi, diu que la policia espanyola ha generat una "situació de violència injustificada".

11:46 A Sants canten l'Estaca i amaguen urnes davant d'una eventual intervenció policial https://t.co/hzjgRtiLkw pic.twitter.com/PSjZfosHeK — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

11:42 El conseller de Justícia, Carles Mundó, recomana als ciutadans que hagin resultat ferits que denunciïn les agressions.

11:41 Un periodista d'El Periódico ha estat agredit per la policia espanyola.

11:23 Manifestants ferits per l'impacte de porres i pilotes de goma de la policia espanyola.

Un home ferit per l'impacte de pilotes de goma. Foto: ND.

11:25 Els Bombers arriben al Col·legi Lanaspa de #Terrassa on s'espera una intervenció imminent de la Guàrdia Civil. pic.twitter.com/869UEmeMqr — LaTorre (@torrepalau) 1 d’octubre de 2017

11:22 Puigdemont: "L'ús injustificat i irresponsable de la violència de l'estat espanyol no ens atura".

11:16 Puigdemont: "Violència, porres, bales de goma contra gent que pacíficament s'havia concentrat a protegir paperetes i urnes. Avui està tot dit"

11:16 Puigdemont arriba al col·legi de Sant Julià de Ramis amb un clavell vermell després que la policia espanyola hagi carregat i tancat el punt de votació. La gent al seu voltant, l'aplaudeix.

11:15 El Govern anuncia que un 73% de les meses han obert malgrat la repressió policial. Informa Roger Tugas.

10:58 Els Mossos d'Esquadra confirmen que passades les deu del matí han tancat un total de 141 col·legis electorals del referèndum. No en detallen les circumstàncies.

10:57 La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ja ha votat al col•legi que tenia assignat a Vic.

Marta Pascal, votant a Vic. Foto: ND.

10:56 Forcadell: "L'estat espanyol haurà d'explicar al món al que ha fet".

10:57 Puigdemont considera que l'Estat està demostrant que, com arguments, "només té la força i la imposició", i considera que aquesta resposta és "una vergonya que els acompanyarà per sempre".

10:56 Forcadell: "Estic orgullos dels ciutadans d'aquest país".

10:54 ÚLTIMA HORA La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, vota a Sabadell.

10:53 Turull demana al delegat del govern espanyol, Enric Millo, que dimiteixi.