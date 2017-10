​VÍDEO La policia espanyola agredeix la consellera d'Ensenyament i li requisa l'iPad

12:37 La voluntat popular per votar el dia de referèndum s'imposa arreu a la Garrotxa. A Olot funciona el sistema de cens universal a totes les meses electorals. Informa Xavier Borràs.

12:38 El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, vota a l'Escola Industrial de Sabadell i afirma: «L'Estat espanyol avui s'ha acabat de desemmascarar»; per Albert Segura i Albert Hernàndez.

12:34 GALERIA Els antiavalots de la Guàrdia Civil carreguen contra els votants a la Ràpita. Per Sofia Cabanes.

12:36 Gerard Piqué ja ha votat en el referèndum de l'1 d'octubre. El futbolista ha publicat una imatge del moment en el seu compte de Twitter on ha afegit: "Junts som imparables defensant la democràcia".



12:34 Enric Millo lloa el "comportament exemplar de les forces de seguretat de l'Estat", amb una actuació "amb mètode, modèlica, amb proporcionalitat", i assegura que els Mossos han sol·licitat el seu suport per aturar l'1-O. Exigeix que Puigdemont aturi les crides a votar i el responsabilitza de "tot" el que pot passar.

12:26 La creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, es pronuncia sobre l'acció policial contra el referèndum: «Això és repugnant i injustificable».

12:25 Pilotes de goma, cops de porra i vidres trencats: així ha actuat la policia espanyola. Salut xifra en 38 els ferits per l'acció dels antiavalots de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en diversos punts de votació.

12:18 L'ex alcalde de Barcelona Xavier Trias ha votat al Departament d'Ensenyament, justament on un parell d'hores abans la policia nacional espanyola ha agredit la consellera Clara Ponsatí.

Xavier Trias vota l'1-O al Departament d'Ensenyament. Foto: Europa Press

12:23 Un home, en risc de perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma. Els fets han passat aquest matí al carrer Sardenya de Barcelona quan un grup de persones s'ha assegut a terra per impedir la circulació de diversos furgons policials i els agents de la policia espanyola han carregat contra ells.

12:09 Rafael Ribó, síndic de greuges, compareixerà a la una del migdia al centre internacional de premsa per valorar les càrregues policials i el desenvolupament de la jornada.

12:08 Carme Forcadell: «L'Estat haurà d'explicar al món el que ha fet avui a Catalunya». La presidenta del Parlament es veu obligada a votar en un altre centre després que el seu col·legi electoral hagi estat assaltat per la policia espanyola. Ho explica Albert Segura.

12:06 Calma tensa a l'Escola Industrial de Barcelona, on s'han aixecat barricades per contenir una possible operació policial.

12:05 Diversos consellers de la Generalitat han pogut votar, com el portaveu del Govern, Jordi Turull, que ho ha fet a Parets del Vallès, i el conseller d'Interior, Joaquim Forn. Els dos ho han anunciat a través dels seus comptes de Twitter.



El #conseller @jorditurull ha votat a Parets del Vallès #1OCT pic.twitter.com/EUdQNW2jdL — Govern. Generalitat (@govern) 1 d’octubre de 2017

Avui, els catalans exercim el nostre dret a votar en llibertat, democràcia, civisme i convicció. Jo ja ho he fet! pic.twitter.com/j9R8BfB8e4 — Joaquim Forn (@quimforn) 1 d’octubre de 2017



12:04 Trenta-vuit ferits per les càrregues dels policies espanyols per aturar l'1-O. La majoria són de caràcter lleu, "majoritàriament s'han atès contusions, marejos i crisi d'ansietat".

12:02 La policia nacional espanyola agredeix la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, en una càrrega al Departament i li requisa l'IPAD. "M'han arrossegat i m'han apartat", ha explicat la mateixa consellera, i ha afegit: "La policia nacional m'ha robat l'IPAD"; per Jordi Bes.





12:00 L'actuació policial contra els votants centra les portades dels mitjans internacionals. "The Guardian" i la "BBC", entre altres, destaquen les càrregues dels agents i la tensió viscuda en diferents col·legis electorals.

11:57 VÍDEO El missatge de suport de Xavi Hernández als catalans. L'exfutbolista del Barça ha qualificat de "vergonya" l'actuació policial d'avui a Barcelona.

11:48 El conseller de Justícia, Carles Mundó, rebut entre aplaudiments al seu col·legi, diu que la policia espanyola ha generat una "situació de violència injustificada".

11:46 A Sants canten l'Estaca i amaguen urnes davant d'una eventual intervenció policial https://t.co/hzjgRtiLkw pic.twitter.com/PSjZfosHeK — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

11:42 El conseller de Justícia, Carles Mundó, recomana als ciutadans que hagin resultat ferits que denunciïn les agressions.

11:41 Un periodista d'El Periódico ha estat agredit per la policia espanyola.

11:23 Manifestants ferits per l'impacte de porres i pilotes de goma de la policia espanyola.

Un home ferit per l'impacte de pilotes de goma. Foto: ND.

11:25 Els Bombers arriben al Col·legi Lanaspa de #Terrassa on s'espera una intervenció imminent de la Guàrdia Civil. pic.twitter.com/869UEmeMqr — LaTorre (@torrepalau) 1 d’octubre de 2017

11:22 Puigdemont: "L'ús injustificat i irresponsable de la violència de l'estat espanyol no ens atura".

11:16 Puigdemont: "Violència, porres, bales de goma contra gent que pacíficament s'havia concentrat a protegir paperetes i urnes. Avui està tot dit"

11:16 Puigdemont arriba al col·legi de Sant Julià de Ramis amb un clavell vermell després que la policia espanyola hagi carregat i tancat el punt de votació. La gent al seu voltant, l'aplaudeix.

11:15 El Govern anuncia que un 73% de les meses han obert malgrat la repressió policial. Informa Roger Tugas.

10:58 Els Mossos d'Esquadra confirmen que passades les deu del matí han tancat un total de 141 col·legis electorals del referèndum. No en detallen les circumstàncies.

10:57 La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ja ha votat al col•legi que tenia assignat a Vic.

Marta Pascal, votant a Vic. Foto: ND.

10:56 Forcadell: "L'estat espanyol haurà d'explicar al món al que ha fet".

10:57 Puigdemont considera que l'Estat està demostrant que, com arguments, "només té la força i la imposició", i considera que aquesta resposta és "una vergonya que els acompanyarà per sempre".

10:56 Forcadell: "Estic orgullos dels ciutadans d'aquest país".

10:54 ÚLTIMA HORA La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, vota a Sabadell.

10:53 Turull demana al delegat del govern espanyol, Enric Millo, que dimiteixi.

10:52 Turull diu que tres de cada quatre meses estan obertes.

10:50 Turull: "El Govern demana a la ciutadania com fins ara, defensant de manera pacífica al seu dret a votar"

10:45 Després de votar, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que l'admira i l'emociona "la valentia de milers de ciutadans que estan defensant les urnes.

10:50 FOTO Diversos manifestants mostren les bales de goma disparades per la policia a Barcelona https://t.co/UWBaV7Kwrj pic.twitter.com/3NGCL1lMK9 — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

10:34 El líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, ha votat a Breda (la Selva).

Albano Dante Fachin (Podem) vota al referèndum de l'1-O. Foto: ND



10:33 La policia entra al departament d'Ensenyament, a Via Augusta amb Casp. Un gran desplegament per endur-se urnes buides.

La policia espanyola enduent-se urnes. Foto: Victor Turek.

10:30 Colau també ha piulat per criticar l'actuació de Rajoy: "Un president de govern covard ha inundat de policia la nostra ciutat. Barcelona ciutat de pau, no té por".

Un presidente de gobierno cobarde ha inundado de policía nuestra ciudad. Barcelona ciutat de pau, no té por #MésDemocracia @marianorajoy — Ada Colau (@AdaColau) 1 d’octubre de 2017

10:30 La destrossa feta per la policia espanyola a l'institut Ramon Llull.

Destrosses al Ramon Llull. Foto: Pep Martí.

10:23 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, fa cua per votar a l'institut la Sedeta de Barcelona i considera a RAC1 que "s'han creuat totes les línies vermelles". Segons Colau, "n'hi ha suficient per demanar la dimissió de Rajoy.



10:21 Gran afluència de votants a l'Escola Industrial, el col·legi més gran de Barcelona. No ho ha ara mateix presència policial.

Gent davant de l'Escola Industrial. Foto: ND.

10:22 VÍDEO A Ripoll ja torna a funcionar el sistema informàtic i la gent pot votar. Ho celebren amb crits de "votarem" https://t.co/gNOGyRCbYh pic.twitter.com/UzdUECao5Q — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

10:20 Junqueras demana calma i es mostra convençut del fet que la gent trobarà "tots els camins necessaris" que permetin defensar la democràcia.

10:19 El sistema informàtic del referèndum apareix intervingut per la Guàrdia Civil en diversos punts de votació.

Una dona aixeca un ordinador amb el sistema informàtic intervingut Foto: Adrià Costa