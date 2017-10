Almenys 38 ferits per les càrregues dels policies espanyols per aturar l'1-O

Nou d'aquestes persones han requerit el trasllat a un centre sanitari. Majoritàriament s'han atès contusions, marejos i crisi d'ansietat — Salut (@salutcat) 1 d’octubre de 2017

Moment en que sóc colpejat per l’esquena i al cap. Mentre gravava #CatalanReferendum pic.twitter.com/UIkdXfTwuK — XabiBarrena (@XabiBarrena) 1 d’octubre de 2017

El departament de Salut ha situat en 38 el nombre de persones ferides per les càrregues que els cossos policials espanyols han realitzat a diversos col·legis electorals o n s'estava celebrant el referèndum de l'1 d'octubre . D'aquests, 35 han resultat ferits lleus i 3 de menys greus. A banda, nou d'aquests 38 han hagut de ser traslladat a un centre sanitari, "majoritàriament s'han atès contusions, marejos i crisi d'ansietat", segons han explicat al seu compte de Twitter.La policia espanyola i la Guàrdia Civil s'han desplegat per rebentar el referèndum. Agents antiavalots de la Policia Nacional espanyola han començat a desallotjar punts de votació a partir de les nou del matí d'aquest diumenge. La primera acció ha estat a l'IES Ramon Llull de Barcelona , on ha entrat per la força per tancar el punt de votació. Les accions també han arribat a Sant Julià de Ramis, on havia de votar Pugidemont, a Sabadell, on ho havia de fer Forcadell o a Sant Vicenç dels Horts, població de Junqueras, a més de Sant Carles de la Ràpita o altres col·legis electorals de Barcelona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)