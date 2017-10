Puigdemont: «La violència injustificada els acompanyarà per sempre»

11:16 Puigdemont: "Violència, porres, bales de goma contra gent que pacíficament s'havia concentrat a protegir paperetes i urnes. Avui està tot dit"

11:16 Puigdemont arriba al col·legi de Sant Julià de Ramis amb un clavell vermell després que la policia espanyola hagi carregat i tancat el punt de votació. La gent al seu voltant, l'aplaudeix.

11:15 El Govern anuncia que un 73% de les meses han obert malgrat la repressió policial. Informa Roger Tugas.

10:58 Els Mossos d'Esquadra confirmen que passades les deu del matí han tancat un total de 141 col·legis electorals del referèndum. No en detallen les circumstàncies.

10:57 La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ja ha votat al col•legi que tenia assignat a Vic.

Marta Pascal, votant a Vic. Foto: ND.

10:56 Forcadell: "L'estat espanyol haurà d'explicar al món al que ha fet".

10:57 Puigdemont considera que l'Estat està demostrant que, com arguments, "només té la força i la imposició", i considera que aquesta resposta és "una vergonya que els acompanyarà per sempre".

10:56 Forcadell: "Estic orgullos dels ciutadans d'aquest país".

10:54 ÚLTIMA HORA La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, vota a Sabadell.

10:53 Turull demana al delegat del govern espanyol, Enric Millo, que dimiteixi.

10:52 Turull diu que tres de cada quatre meses estan obertes.

10:50 Turull: "El Govern demana a la ciutadania com fins ara, defensant de manera pacífica al seu dret a votar"

10:45 Després de votar, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que l'admira i l'emociona "la valentia de milers de ciutadans que estan defensant les urnes.

10:50 FOTO Diversos manifestants mostren les bales de goma disparades per la policia a Barcelona https://t.co/UWBaV7Kwrj pic.twitter.com/3NGCL1lMK9 — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

10:34 El líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, ha votat a Breda (la Selva).

Albano Dante Fachin (Podem) vota al referèndum de l'1-O. Foto: ND



10:33 La policia entra al departament d'Ensenyament, a Via Augusta amb Casp. Un gran desplegament per endur-se urnes buides.

La policia espanyola enduent-se urnes. Foto: Victor Turek.

10:30 Colau també ha piulat per criticar l'actuació de Rajoy: "Un president de govern covard ha inundat de policia la nostra ciutat. Barcelona ciutat de pau, no té por".

Un presidente de gobierno cobarde ha inundado de policía nuestra ciudad. Barcelona ciutat de pau, no té por #MésDemocracia @marianorajoy — Ada Colau (@AdaColau) 1 d’octubre de 2017

10:30 La destrossa feta per la policia espanyola a l'institut Ramon Llull.

Destrosses al Ramon Llull. Foto: Pep Martí.

10:23 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, fa cua per votar a l'institut la Sedeta de Barcelona i considera a RAC1 que "s'han creuat totes les línies vermelles". Segons Colau, "n'hi ha suficient per demanar la dimissió de Rajoy.



10:21 Gran afluència de votants a l'Escola Industrial, el col·legi més gran de Barcelona. No ho ha ara mateix presència policial.

Gent davant de l'Escola Industrial. Foto: ND.

10:22 VÍDEO A Ripoll ja torna a funcionar el sistema informàtic i la gent pot votar. Ho celebren amb crits de "votarem" https://t.co/gNOGyRCbYh pic.twitter.com/UzdUECao5Q — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

10:20 Junqueras demana calma i es mostra convençut del fet que la gent trobarà "tots els camins necessaris" que permetin defensar la democràcia.

10:19 El sistema informàtic del referèndum apareix intervingut per la Guàrdia Civil en diversos punts de votació.

Una dona aixeca un ordinador amb el sistema informàtic intervingut Foto: Adrià Costa

10:15 L'expresident Artur Mas es desplaça cap a l'Escola Infant Jesús, el seu col·legi assignat i en el qual també hi ha hagut aldarulls causats pel desplegament policial.

10:14 Junqueras agraeix a la gent l'actitud: "Trobarem tots els camins necessaris per defensar la democràcia".

10:13 El conseller d'exteriors, Raül Romeva, ha votat al Casal Cultural Marisol, de Sant Cugat del Vallès.

El conseller Raül Romeva vota a Sant Cugat. Foto: ND

10:07 Josep Rull dóna instruccions en el seu col·legi electoral de Terrassa per restablir el sistema informàtic i continuar votant.

10:09 Oriol Junqueras ha votat finalment a l'Escola la Guàrdia de Sant Vicenç dels Horts, en el seu centre la policia espanyola ha carregat.

Junqueras votant a Sant Vicenç dels Horts. Foto: ND.

10:06 La irrupció violenta de la policia espanyola al Ramon Llull de Barcelona ha deixat concentrats ferits, persones plorant, vidres i portes trencades.

10:01 A Ripoll, cues per votar. Hi ha problemes informàtics i només s'ha pogut votar a primera hora, ara la gent no podia votar, ja que ha caigut el sistema operatiu. De tant en tant es recupera i poden anar avançant.

10:01 El vídeo més emotiu: a Vic obren un passadís perquè un grup d'àvies i avis molt grans puguin votar els primers.





09:56 ÚLTIMA HORA Puigdemont vota a Cornellà de Terri, després que el seu col·legi hagi estat intervingut per la policia espanyola.

Carles Puigdemont ha votat a Cornellà de Terri. Foto: ND.

09:56 El delegat del govern espanyol, Enric Millo, justifica l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

09:55 Millo: "L'estat de dret ha desmuntat el referèndum il·legal. Avui no hi ha un referèndum d'autodeterminació a Catalunya".

09:54 La policia espanyola es desplega per rebentar el referèndum. Antidisturbis de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil carreguen en diversos punts de votació i requisen urnes.

09:53 Millo: "Tot és un engany. Una farsa. Sense paperetes oficials, sense junta electoral, sense sobres. Sense cap de les mínimes característiques que puguin conformar una votació normal".

09:53 La diputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel ha pogut votar a Sallent (Bages) just després de començar les votacions, tal com tenia previst.

Hi haurà un dia que no podran més i aleshores, ho podrem tot #garantimreferendum #prenpartit #sensepor pic.twitter.com/ixPMRF6gaI — CUP #referèndumCAT (@cupnacional) 1 d’octubre de 2017

09:51 Millo: "La policia ha d'actuar. Demanem comprensió i col·laboració. Ens veiem obligats a fer allò que no volíem fer".

09:50 Els serveis d'emergència s'enduen una dona ferida a Sant Julià de Ramis https://t.co/mwPv3qND9E pic.twitter.com/DoRDHaIVMs — NacióDigital (@naciodigital) 1 d’octubre de 2017

09:49 Apoderats d'ANC diuen al Centre Cívic Vallvidrera que han atacat el sistema i que durant una hora no es podrà votar. Recomana a tothom paciència.

09:47 Els observadors internacionals manifesten la seva "preocupació" per les intervencions policials. Els desplacen a Balmes i Ramon Llull.

09:37 Al Ramon Llull de Barcelona la policia esbotza la porta i entra a l'espai de votació per requisar el material.

09:36 La policia espanyola es desplega per actuar per la força contra el referèndum. Ho explica Isaac Meler.

09:32 Desplegament policial també a l'Escola Infant Jesús, a la Travessera de Gràcia de Barcelona, on està previst que voti Artur Mas.

09:26 Ferits en diversos punts de votació on la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han carregat per desallotjar els concentrats.

09:24 A Sabadell i a Sant Vicenç dels Horts, on han de votar Junqueras i Forcadell, també està accedint per la força la policia espanyola.