L'actuació policial contra els votants centra les portades dels mitjans internacionals

Portada del portal web de la BBC. Foto: BBC

La premsa internacional té els ulls fixats en Catalunya. Corresponsals de mitjans d'arreu del món s'han mobilitzat fins al país per informar sobre el referèndum de l'1 d'octubre, que ha començat envoltat de tensió i amb càrregues de les forces de seguretat. A hores d'ara aquestes són algunes de les notícies publicades pels mitjans internacionals als seus webs- Wall Street Journal: Catalans Defy Spanish Police to Vote in Independence Referendum (Els catalans desafien la policia espanyola per votar en el referèndum sobre la independència)- BBC: Catalan referendum: Voting begins amid police crackdown (La votació comença enmig de la repressió policial)- The Guardian: Catalan referendum: reports of riot police firing rubber bullets at protesters (La policia antidisturbis dispara bales de goma contra els manifestants)

