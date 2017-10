El Govern reclama la dimissió de Millo per «una violència d'estat» pròpia del franquisme

El conseller de la Presidència del Govern, Jordi Turull, s'ha mostrat molt crític amb les actuacions dels cossos de seguretat de l'estat i ha reclamat tant la dimissió del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, com com que la Unió actuï. Així, en la seva segona intervenció de la jornada de l'1-O -la primera des de l'obertura dels col·legis- el també portaveu del Govern ha acusat Millo de "ser responsable directe d'una repressió i violència d'estat que només recorda la gent més gran de l'època del franquisme" i, a més de justificar-ho amb un "vocabulari de maltractador", pel fet d'haver assegurat que s'havia actuat d'aquesta manera perquè se'ls havia obligat a fer-ho.Igualment, Turull ha demanat a "la comunitat internacional que miri amb atenció la conculcació i violació de drets fonamentals que vivim a Catalunya", fet que "no és un problema intern d'Espanya, sinó que és un problema intern de la Unió Europea, de la qual els catalans en són ciutadans. "El món ha vist com s'ha produït aquesta violència d'estat", ha insistit, així com ha criticat que s'ha incomplert l'acord de la Junta de Seguretat conforme "les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuarien a petició dels Mossos d'Esquadra". Tot i això, preguntat per si havia valgut la pena tirar endavant l'1-O, ha etzibat que "defensar la democràcia sempre val la pena" i "rendir-se davant la violència d'estat mai no val la pena".Sigui com sigui, ha demanat també que "la gent vagi a votar, que defensi el seu dret fonamental", ja que "el 73% de les meses estan obertes". Els ha sol·licitat, però "serenitat i paciència", a causa dels "atacs i bloquejos informàtics constants", que dificulten l'accés al cens universal. "Ja vam dir que el poble votaria, i en el 73% de les meses es vota", ha conclòs.Turull ha comparegut davant els mitjans a les 10.50, quasi una hora més tard del que estava previst, arran de la violenta actuació de la policia espanyola, que ha impedit l'inici normal de la jornada del referèndum. Tot i això, encara no ha volgut donar xifres sobre els ferits, per bé que ha assegurat que més endavant sí que se'n faran públiques.

