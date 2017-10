VÍDEO Junqueras vota a Sant Vicenç dels Horts i demana calma «per defensar la democràcia»

Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat, ja ha votat, i ho ha fet a Sant Vicenç dels Horts, malgrat que no ha pogut fer-ho al punt de votació que li pertocava. Els antidisturbis han carregat contra els concentrats i els periodistes que hi havia davant el col·legi electoral on havia de votar Junqueras, així com també ho han fet als punts on havien de fer-ho el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Sant Julià de Ramis, i de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a Sabadell. Finalment, Junqueras ha votat a l'Escola la Guàrdia."Trobarem els camins per anar a votar", ha assegurat el vicepresident de la Generalitat després d'exercir el seu dret. "Moltes gràcies, molta calma i molta serenitat. Veiem quina és l'actitud d'altres institucions. Això ensenya al món com som cadascú de nosaltres. Fem una crida a la perseverança", ha apuntat Oriol Junqueras, que ara es desplaça cap al Palau de la Generalitat per reunir-se amb Puigdemont i amb tota la plana major del Govern.En aquests moments, l'escola on havia de votar Oriol Junqueras mostra una activitat normalitzada, després de l'aparició del vicepresident i de la crida que ha fet a mantenir la calma.

