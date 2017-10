Diversos ferits per la càrrega de desenes d'antiavalots de la Guàrdia Civil a la Ràpita

Una de les persones a terra, amb els antiavalots al seu voltant. Foto: Sofia Cabanes

Gent amb les mans ançades davant els agents policials. Foto: Sofia Cabanes

El cordó policial, davant la gent reclamant el seu dret a vot. Foto: Sofia Cabanes

Aquest matí, al voltant de les 9.20 hores, agents de la Guàrdia Civil han carregat contra els veïns de la Ràpita que estaven al Pavelló Firal esperant a votar i hi han diverses persones ferides. Els fets han succeït quan havien passat uns vint minuts després que les meses haguessin obert. La gent estava començant a votar i, de sobte, s’han presentat sis furgons d’antiavalots i una furgoneta de la Guàrdia Civil armats amb antidisturbis per carregar intencionadament amb la intenció d'entrar al Pavelló Firal -que és el col·legi electoral del municipi- i endur-se les urnes.Quan els veïns han vist arribar la Guàrdia Civil, immediatament s’han posat alerta davant les portes del Pavelló i s’ha creat un mur de persones per impedir la seva entrada. Davant esta situació agents de la Guàrdia Civil han començat a carregar contra la gent, que resistia davant les portes. Per obrir-se pas, s’han emportat persones arrossegant pel terra i donant cops de porra. La policia ha creat un cordó de seguretat per tal que la gent no pogués ni anar enrere ni endavant. Han continuat arribant més antiavalots de la Guàrdia Civil.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)