Carles Puigdemont vota finalment a Cornellà de Terri

El president Puigdemont vota. No poden silenciar la veu d'un poble. Votarem i guanyarem pic.twitter.com/lQYf3Wq5ki — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 1 d’octubre de 2017

El president de la Generalitat ja ha votat. Ho ha fet, després dels incidents que hi està havent al pavelló de Sant Julià de Ramis on havia de fer-ho , finalment a Cornella de Terri (el Pla de l'Estany). El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha publicat la imatge al seu compte de Twitter.Antidisturbis de la Guàrdia Civil han carregat contra els concentrats i els periodistes que hi havia davant el col·legi electoral on havia de votar a les 9.30 el president de la Generalitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)