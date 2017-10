VÍDEO Rebentant el vidre de la porta: així entra la Guàrdia Civil al col·legi de Puigdemont

El @semgencat s'endú un home que ha patit un atac d'epil•lèsia enmig de l'acció de la @policia. Una dona ha quedat ferida a la cara. pic.twitter.com/qheWf1DdrN — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) 1 d’octubre de 2017

Un home, estirat a terra mentre els policies passen per sobre

Antidisturbis de la Guàrdia Civil han carregat contra els concentrats i els periodistes que hi ha davant el col·legi electoral on ha de votar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Sant Julià de Ramis . Per accedir a l'interior, els agents han rebentat el vidre i trencat el cadenat.Un cop han estat a dins, les persones que hi havia han començat a cantar Els segadors i L'estaca i a clamar "som gent de pau".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)