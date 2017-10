La policia espanyola es desplega per actuar per la força contra el referèndum

La Policia Nacional espanyola intenta desallotjar el col·legi Jaume Balmes de Barcelona https://t.co/mIW0ayrE7j #refND pic.twitter.com/P9GAZHIcuj — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2017

La Policia Nacional espanyola a l'IES Ramon Llull l'1 d'octubre Foto: Martí Urgell

1- Agentes de la @guardiacivil neutralizan en Barcelona el call center destinado a dar apoyo técnico al referéndum ilegal#EstamosporTI pic.twitter.com/1S6ZpTZyXw — Ministerio Interior (@interiorgob) September 30, 2017

Mossos d'Esquadra a l'escola Enric Casasses Foto: Juanma Peláez

La policia espanyola ha passat a l'acció. Agents antiavalots de la Policia Nacional espanyola han començat a desallotjar punts de votació a partir de les nou del matí d'aquest diumenge. La primera acció ha estat a l'IES Ramon Llull de Barcelona, on ha intentat entrar per la força per tancar el punt de votació. En un primer moment, centenars de persones ho han aconseguit aturar cridant "som gent de pau" i "no passaran". El mateix cos policial ha començat a fer servir la força contra els concentrats a l'escola Jaume Balmes de la capital catalana.A continuació, les unitats d'ordre públic de la Guàrdia Civil s'han desplegat de manera contundent al pavelló de Sant Julià de Ramis, a Girona, precisament el lloc on tenia previst votar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Les policies espanyoles han començat a sortir dels vaixells del port a mitja nit, segons han informat els estibadors de Barcelona.La benemèrita també ha entrat a primera hora a les instal·lacions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). El ministeri de l'Interior ha assegurat que s'ha "neutralitzat" el call center de suport al referèndum.Durant tot el matí, els Mossos d'Esquadra s'han limitat a garantir la seguretat als col·legis electorals en les primeres hores de la jornada de votació del referèndum d'autodeterminació de Catalunya d'aquest diumenge. Patrulles de la policia catalana han visitat els diferents punts de votació arreu del país per constatar la impossibilitat de precintar-los.A partir de les cinc del matí, milers de persones s'han començat a concentrar als col·legis electorals d'arreu de Catalunya. El primer moment clau ha estat a les sis del matí. Les ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) preveien que a partir d'aquesta hora la policia -Mossos, Policia Nacional espanyola i Guàrdia Civil- tanqués els col·legis electorals.L'operatiu policial ha consistit en enviar una parella d'agents dels Mossos als punts de votació per tal d'aixecar acta després d'haver estat tota la vigília de l'1-O fent comprovacions. A la majoria de llocs, han trobat mobilitzacions multitudinàries per protegir els col·legis Passades les set del matí, fonts del Departament d'Interior han confirmat aque cap col·legi ha estat precintat. Els Mossos tenen instruccions d' evitar l'ús de la força davant actes de "desobediència passiva" . Excepcionalment, a l'Hospitalet de Llobregat la policia local ha requisat quatre urnes a primera hora.

