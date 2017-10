VÍDEO Guàrdia Civil i policia espanyola carreguen contra les escoles on voten Puigdemont, Junqueras i Forcadell

Actuació de la Guàrdia Civil contra el col·legi electoral de Puigdemont. Foto: Carles Palacio

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola han intentat rebentat els punts de votació dels principals líders catalans. Antidisturbis de l'institut armat han carregat contra els concentrats i els periodistes que hi havia davant el col·legi electoral on ha de votar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Sant Julià de Ramis.A l'interior, els membres de la mesa han retirat les paperetes i l'ordinador. Els agents han entrat al pavelló trencant el vidre mentre hi ha persones que encara resisteixen a l'interior.Per altra banda, antidisturbis de la Policia Nacional han carregat contra els concentrats a l'Escola Nostra Llar de Sabadell, on ha de votar la Forcadell al voltant de les 9.30 hores. La gent els intenta frenar a les portes del centre.Agents dels cossos policials de l'Estat també han actuat al col·legi de Sant Vicenç dels Horts on havia de votar Oriol Junqueras. Les càrregues policials s'han repetit en punts de Barcelona com l'institut Jaume Balmes o l'escola Ramon Llull.

