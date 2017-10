La mobilització protegeix els col·legis del referèndum

Constitució de les meses a les Cotxeres de Sants Foto: Adrià Costa

Una de les urnes del referèndum. Foto: Martí Albesa

El referèndum ja ha arrencat. A les nou del matí els primers votants han pogut entrar als col·legis electorals, malgrat que hores d'ara no hi ha dades sobre quants punts de votació no s'han pogut constituir. La mobilització ciutadana ha estat massiva i ha evitat que a primera hora els Mossos d'Esquadra precintessin cap col·legi i, en la majoria de casos, s'hagin limitat a aixecar acta La constitució de les meses ha començat tan bon punt les urnes han començat a arribar als punts de votació. En molts casos, a causa de les operacions de la Guàrdia Civil, les notificacions no han arribat i això ha fet que, seguint la llei del referèndum, els primers votants hagin passat a formar part de les meses.El sobiranisme s'ha conjurat perquè res no aturi el referèndum de l'1 d'octubre. Milers de persones han fet nit, amb activitats de tota mena -jocs, música o àpats-, per evitar que les forces de seguretat cloguin els col·legis electorals. Els Mossos d'Esquadra tenen l'ordre, de la mà del TSJC, de precintar-los o desallotjar-los abans de les sis del matí, però en la majoria d'espais de votació s'han limitat a aixecar acta. En alguns casos, a més, han estat rebuts amb aplaudiments.