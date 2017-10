VÍDEOS La policia espanyola carrega contra els concentrats a l'escola Ramon Llull de Barcelona

ÚLTIMA HORA. Antidisturbios de la policía nacional en Colegio Ramón Llull frente a la población #CatalanReferendum pic.twitter.com/29nDZAKWo6 — AlOtroLadodelMuro (@_ju1_) 1 d’octubre de 2017

La policia espanyola, al CEIP Ramon Llull Foto: Martí Urgell

ara mateix, estant intentant fer-nos fora! Escola Ramon Llull #1-O si estas per aquí aprope’t🙏😥 #policianacional pic.twitter.com/qzXrucuAIZ — Fiona López (@fiionalopez) 1 d’octubre de 2017

8h34 am: Citizens chating for the Spanish Police to leave the Ramon Llull polling station.pic.twitter.com/6N5V9qLJaS#CatalanReferendum — Lucas R. (@lucasammr) 1 d’octubre de 2017

La @policia es desplega amb antidisturbis a l'escola Ramon Llull de Barcelona enmig dels crits de "fora" de la gent concentrada. pic.twitter.com/jSa0aDBiUc — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) 1 d’octubre de 2017

[VÍDEO] Antidisturbis de la policia espanyola a l'Escola Ramon Llull de Barcelona, entre Consell de Cent i Marina pic.twitter.com/bWiIuvLnOq — El Temps (@ElTemps_cat) 1 d’octubre de 2017

La policia espanyola al CEIP Ramon Llull de Barcelona Foto: Pep Martí

Agents dels antidisturbis de la Policia Nacional espanyola han intentat entrar al CEIP Ramon Llull de Barcelona i carregat contra els concentrats al carrer Consell de Cent, que han tallat per una banda. La gent ha aixecat les mans entre entre crits de "No passaran!", "fora" i "som gent de pau".Tal com es veu en les imatges, un agent dels antidisturbis ha anunciat als qui protegien el col·legi que "accedirem al col·legi i retirarem les urnes". La resposta, pacífica i ferma de la gent, segons ha informat el periodista desplaçat de, han estat crits de "votarem".

