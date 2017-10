El Govern activa el cens universal: es pot votar en qualsevol col·legi electoral

Urna del referèndum Foto: Carles Palacios

Cop d'efecte del Govern a poques hores que obrin els col·legis electorals. S'ha activat un mecanisme de "cens universal" per tal que qualsevol ciutadà pugui votar, sense duplicacions, en qualsevol local. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, han explicat des del centre internacional de premsa que també es podrà votar sense sobres i que s'accepten paperetes que es portin de casa. Fonts de la Moncloa s'han afanyat a considerar una "bufonada" aquests canvis i han qualificat de "romeria de l'ANC" el procés de votació."Per a qui tanquin el seu punt assignat, hem desenvolupat un sistema perquè puguin votar a qualsevol local que trobin obert. A cada taula hi haurà el cens universal a través d'un sistema electrònic. Permet consultar tot el cens, serà el primer pas de votació que s'afegeix a tots els altres passos", ha concretat Turull. "Qualsevol ciutadà pot anar a votar a qualsevol punt de votació i tindrà el doble check de comprovació: primer si és al cens, i després una anotació en paper", ha insistit.D'aquesta manera, l'executiu busca avançar-se a hipotètics problemes a l'hora d'obrir alguns dels 2.135 col·legis electorals que hi ha previstos en el dispositiu. El sistema, a l'espera de més concrecions, remet al que es va fer servir en el 9-N, en el qual hi va haver un sistema informàtic que impedia que es pogués votar dues vegades."El compromís d'aquest Govern és fer tot el possible perquè els catalans votin. Han estat dies difícils", ha assegurat Turull, que veu "atacades" les telecomunicacions de la Generalitat. "Podrem celebrar amb garanties el referèndum d'autodeterminació tal i com ens vam comprometre", ha insistit el portaveu de l'executiu. El secret de vot, ha apuntat el dirigent nacionalista, es podrà mantenir amb les urnes "translúcides" sense necessitat de fer servir sobre.Els "acadèmics i professionals de prestigi" que vetllaran per la jornada són Enoch Albertí, Ferran Requejo, Mercè Barceló, Josep Maria Vilajosana, Joan Vintró i Ignasi Faura, que treballaran amb els observadors internacionals.

