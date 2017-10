Milers de persones protegeixen els col·legis del referèndum

Escola Antiga Creu Alta de Sabadell, aquest diumenge al matí Foto: Juanma Peláez

Escola Univers de Gràcia amb centenars de persones. Foto: Martí Urgell

Escola Cal Maiol, al barri de Sants de Barcelona. Foto: Adrià Costa

Centre Cívic Cotxeres de Sants, a Barcelona. Foto: Adrià Costa

Escola Puig-Agut, de Manlleu. Foto: Sergi Càmara

El sobiranisme s'ha conjurat perquè res no aturi el referèndum de l'1 d'octubre. Milers de persones han fet nit, amb activitats de tota mena -jocs, música o àpats-, per evitar que les forces de seguretat cloguin els col·legis electorals. Els Mossos d'Esquadra tenen l'ordre, de la mà del TSJC, de precintar-los o desallotjar-los abans de les sis del matí, però en la majoria d'espais de votació a aquesta hora encara no hi han arribat.De fet, el nombre de persones que han passat la nit als col·legis s'ha multiplicat a partir de les cinc de la matinada. En alguns casos, les concentracions superen les 500 persones –hi ha algun col·legi amb un miler de voluntaris-, a l'espera de l'arribada de la policia.En total, segons Escoles Obertes, l'entitat que ha anat fent el seguiment, hi ha 1.134 col·legis electorals ocupats dels 2.315 que seran seu electoral aquest diumenge . L'agrupació va posar a l'abast de la ciutadania una eina informàtica mitjançant la qual es pot anar actualitzant l'estat de cada escola A primera hora del matí en algunes de les escoles han començat a arribar les urnes i les paperetes a l'espera que a les nou es puguin constituir els punts de votació.

