Els Mossos desitjen sort a una escola de Castelldefels i surten entre aplaudiments

Una de les claus de la jornada de diumenge serà el paper dels Mossos d'Esquadra, i el seu paper en el dispositiu policial per desarticular el referèndum. De moment, els agents estan desplegats per tots els territoris, fent comprovacions i aixecant actes. A més, la policia catalana està seguint les instruccions i està informant a les escoles mobilitzades que a partir de les sis els hauran de desallotjar.L'ambient, però, encara és distès de moment. A l'Institut Mediterrània de Castelldefels, els Mossos d'Esquadra han fet acte de presència a les 4.45h i han preguntat quanta gent hi havia. Un dels manifestants ha assegurat en to irònic que això se li havia de preguntar en tot cas "a la Guàrdia Urbana", i un dels agents ha contestat que en tot cas potser li preguntava a la delegació del govern espanyol. La broma ha fet riure al centenar de persones que hi havia al centre.Abans de marxar, els Mossos han desitjat sort als manifestants, que han contestat la simpatia dels Mossos amb un gran aplaudiment. Els agents han marxat de l'institut enmig d'una gran ovació i crits d'"Els carrers seran sempre nostres". Això no ha impedit, però, que tot just se celebrés una assemblea per tornar a repetir les instruccions en cas que la policia volgués desallotjar més endevant el centre.

