​Aplaudiments per als Mossos a l'institut Mediterrània de Castelldefels

A l'institut Mediterrània de Castelldefels, els Mossos han tornat a les 4.45 h per veure quanta gent hi havia. Els agents han desitjat sort als manifestants, i han marxat del centre entre grans aplaudiments.Els Mossos ja van visitar el centre de matinada, un parell d'hores abans, i van advertir que havien de desallotjar a les 6 del matí. En aquell moment, van aixecar l'acta, que recollia informació com el nombre de persones que estaven al centre o les activitats que s'hi feien.A l'Institut Mediterrània de Castelldefels, les famílies faran ara assemblea per decidir com actuar a partir d'ara.

