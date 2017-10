Escoles Obertes afirma que hi ha 1.134 col·legis ocupats per impedir el precinte policial

El col·lectiu Escoles Obertes assegura que a dos quarts de quatre de la matinada de l'1 d'octubre hi ha 1.134 col·legis oberts dels 2.315 que seran seu electoral per al referèndum d'autodeterminació de Catalunya. L'agrupació ha posat a l'abast de la ciutadania una eina informàtica mitjançant la qual es pot anar actualitzant l'estat de cada escola Les modificacions passen per un protocol de verificació abans de ser acceptades i publicades. La xifra que ofereix Escoles Obertes contrasta amb la que ha ofert aquest dissabte la delegació del govern espanyol a Catalunya, que ha afirmat que només hi havia 163 escoles ocupades.La mateixa informació de la delegació del govern espanyol assegurava que els Mossos havien precintat 1.300 escoles. Després, però, els Mossos han desmentit que haguessin precintat cap escola i no han donat cap xifra sobre ocupacions.

Comprova l'estat del teu col·legi electoral, en temps real

