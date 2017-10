Un grup espanyolista ataca amb ous diferents col·legis de Castelldefels

Un grup espanyolista ha llençat ous a diferents col·legis electorals de Castelldefels (Baix Llobregat) on dormien famílies que custodiaven els centres. Els atacs s'han produït durant la nit i també al matí de diumenge al CAP de Can Bou i a l'Institut Mediterrània, entre d'altres. Els atacants han cridat "Viva España" i han insultat les persones que hi havia.En el cas del CAP de Can Bou, l'atac s'ha produït pels volts de les 2.45h. Un Seat León de color vermell ha llençat diversos ous a la gent que hi havia a la porta. A l'instant, s'ha trucat als Mossos i s'ha posat una denúncia, en la qual s'ha inclós la matrícula del cotxe, que s'havia aconseguit captar.A les 5.45h del matí s'ha produït un nou atac a l'Institut Mediterrània de la mateixa localitat. En aquest cas, dos cotxes i una moto han llençat els ous. També s'ha trucat als Mossos per presentar una denúncia, però no s'ha pogut donar el número de la matrícula, ja que els atacants la portaven tapada.

