​Atac amb ous a un centre de votació de Castelldefels

Un cotxe ha llençat ous al crit de "Viva España" a un centre de votació de Castelldefels, en concret, al CAP de Can Bou. Els presents que hi estaven dormint han presentat una denúncia que ha inclòs la matrícula del cotxe amb el qual s'han presentat els agressors.Segons ha relatat un testimoni a, un cotxe ha parat davant del centre i han baixat dues o tres persones, amb la cara tapada i han començat a tirar ous i a cridar. Els agressors, quan han vist que hi havia molta gent a dins del CAP, han marxat. “Tot ha anat molt ràpid i no hi ha hagut cap enfrontament”, ha explicat.

