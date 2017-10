​Atac a un cotxe de TV3 a Badalona

20:17

Catalunya decideix el seu futur en un paisatge inèdit d'urnes i setge policial; per Oriol March. L'obertura dels col·legis electorals i l'afluència de públic marcaran l'inici de la jornada, el futur recompte i l'aplicació del resultat. L'ANC ja consideraria "desbordant" que hi hagués un milió de vots després d'una campanya atípica marcada per les detencions, escorcolls i tancament de pàgines web.