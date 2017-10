Les incidències de l'1-O

Els catalans viuen avui una jornada atípica, amb un referèndum perseguit per un Estat que l'ha qualificat d'"il·legal". En aquest marc de setge policial, polític i judicial, aquest 1 d'octubre s'han produït tot un seguit d'incidències. Us en fem un breu recull., de matinada. Els veïns s'han queixat d'un helicòpter que ha sobrevolat la ciutat i el soroll no els ha deixat dormir. , passada la mitjanit. Un grup de persones ha escridassat i amenaçat la gent que estava en una escola, i s'han tancat a dins esporuguits, segons han explicat a TV3. Els agressors han saltat la tanca i han intentat entrar. La gent que estava a dins ha avisat els Mossos, que s'han presentat al centre i han identificat un dels agressors. La policia llavors ha marxat, al·ludint que no podia quedar-se a l'escola a protegir-los per si tornaven., als volts de les 2 de la matinada. El cotxe d'un equip de TV3 desplaçat a Badalona ha aparegut amb les quatre rodes punxades i un vidre trencat , passades les dues de la matinada d'aquest diumenge.

