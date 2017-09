«Tot es pot arreglar», la portada de traca i mocador del «Marca» per a l'1-O

Portada del diari

El diari Marca ha fet una portada avui de traca i mocador, amb diverses connotacions. A la imatge hi apareixen Neymar i Cavani, jugadors del PSG de París, abraçant-se i, en certa manera, signant la pau després dels problemes que han tingut pel fet de qui havia de tirar les faltes i els penals. Aquest dissabte, el PSG ha guanyat al Girondins per 6-2 i el jugador brasiler ha marcat dos gols, un de falta i un altre de penal.La imatge no és massa agradable per als aficionats del Barça, que encara recorden la sobtada marxa de Neymar al club parisenc.Per altra banda, el diari fa un doble joc i ho relaciona amb el referèndum que, precisament, se celebra avui. I ho acompanya amb el text: “Avui, 1 d'octubre, més que mai tenim que recordar que tot es pot arreglar”. Res, el que hem dit, de traca i mocador.

