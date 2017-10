​VÍDEO Els estibadors denuncien la militarització i la restricció de la mobilitat a dins del port de Barcelona

Denunciamos la militarización del @portdebarcelona en estos momentos.Acceso y movilidad restringido incluso xra los Trabajadores Portuarios — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 30 de setembre de 2017

Aquí podéis ver el acceso norte del Puerto bloqueado por un furgón. Sentimos no poder informar en condiciones. Tened cuidado! pic.twitter.com/0R2fDYjiIB — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 30 de setembre de 2017

El sindicat d'estibadors Portuaris CNT ha denunciat en un tuit la militarització del port de Barcelona. “L'accés i la mobilitat està restringit fins i tot per als treballadors portuaris”, han dit.Una estona més tard, han publicat un vídeo (a sota), on es pot veure l'accés nord del port bloquejat per un furgó de la policia espanyola. “Sentim no poder informar en condicions. Aneu en compte”, alerten.A hores d'ara, no hi ha massa moviment d'operatius policials al port, segons diversos mitjans. Fa una estona, han sortit un contingent però no s'ha conegut el seu destí.

