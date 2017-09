El corresponsal del «The New York Times» mostra una urna en un col·legi

Ballot boxes are being set up tonight for Catalan referendum, despite police block, but will votes be cast Sunday? pic.twitter.com/hWBVbxNqNK — Raphael Minder (@RaphaelMinder) 30 de septiembre de 2017

Una de les incògnites del referèndum és com, quan i de quina manera arribaran les urnes als col·legis electorals. Unes urnes que han estat perseguides per la policia espanyola i per l'Estat però que no han arribat a trobar i que no es van conèixer fins al passat divendres al migdia, quan Junqueras, Turull i Romeva les van presentar, en el marc de la roda de premsa on van explicar els aspectes tècnics de l'1-O.Alguna de les urnes ja ha arribat als col·legis electorals. Així ho ha mostrat el corresponsal del The New York Times Raphael Minder. En una piulada al seu Twitter el periodista ha ensenyat una de les urnes ja posada en una mesa electoral, sense concretar on. El reporter diu que les urnes ja estan a punt tot i el bloqueig de la policia, però es pregunta si hi arribaran vots demà.Raphael Minder cobreix l'actualitat del diari nord-americà a Espanya i Portugal. És un bon coneixedor de Catalunya i del moviment polític actual. Ha escrit el llibre The Struggle for Catalonia, publicat per Hurst.

